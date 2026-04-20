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高雄「質譜宅急便」赴旗山 30日前農產免費快檢

中央社／ 高雄20日電

高雄市「質譜宅急便」行動質譜車巡迴快篩服務今天起到30日首次進駐旗山區，提供農產品行動檢測、免費快檢與精準篩檢，助農民掌握農產品安全。

持續擴大推動「質譜宅急便」的高雄市政府農業局偕同農業部農糧署、國立嘉義大學植物醫學系及旗山區農會等，在農會肥料倉庫辦巡迴服務啟動儀式。

農業局表示，透過行動質譜車進產地，提供行動檢測、免費快檢與精準篩檢，協助農民即時掌握農產品安全，從源頭把關，守護在地優質農產。

旗山區農會總幹事方介佐表示，旗山種香蕉、荔枝、木瓜、檸檬、芭樂、絲瓜、胡瓜、苦瓜與南瓜等，希望農民踴躍利用行動質譜車檢驗服務，即時掌握自家農產品安全。

農糧署南區分署副分署長王欣俞說，「質譜快檢行動檢測車」配備高解析度質譜儀，可同時檢驗200種農藥，具快速、準確檢測能力，大幅節省農民樣品送驗時間，也可即時取得檢驗結果。

農業局表示，自去年推動「質譜宅急便」計畫，提供農藥殘留快速篩檢服務，已完成500多件農產品檢驗，農民30日前每週一到五上午10時到下午3時可送樣本1台斤到旗山農會肥料倉庫檢驗。

高雄市 農民 農產品

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