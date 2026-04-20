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八八風災永久屋轉型 社區長照機構開幕啟用

中央社／ 高雄20日電

高雄市「桃源區樂樂段社區式長照機構」今天舉行開幕典禮，宣告這座八八風災永久屋基地正式轉型為社區長照機構，提供在地失能、失智長輩專業照顧服務。

高雄市衛生局表示，樂樂段活動中心曾是莫拉克及八八風災後安置勤和部落居民的基地，市府考量桃源與六龜區地理偏遠、交通不便，長照機構選址不易，民國111年起多次召開跨局處會議，盤點閒置或低密度使用空間後，選定此處轉型活化。

衛生局指出，此案總投入經費為新台幣897萬元，包含中央補助532.9萬元、市府配合款94.1萬元。工程期間曾遭遇強烈颱風與豪雨侵襲，導致內部積水嚴重，衛生局額外籌措270萬元挹注防水修繕工程。

啟用後的樂樂段社區式長照機構為「小規模、多機能」類型，可服務30名日間照顧長輩，並有2張臨時夜宿床位，提供家屬喘息空間。

另外，因機構位處桃源、六龜區交界處，可同時服務2區，機構也提供長輩住家至機構的往返接送，克服交通限制。同時強化在地經營，優先聘用具原住民身分的照顧服務員，實踐「在地人照顧在地長輩」精神。

衛生局表示，面對高齡化趨勢，市府配合中央政策，持續與民間單位協力於全市91個學區布建日照中心，截至今年4月已設置共160家，分布於80個學區，布建率達87.9%，剩餘11個學區已籌設或規劃中。

高雄市 長照 八八風災

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