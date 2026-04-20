快訊

恭喜！49歲五月天怪獸當爸啦 瞞到底突爆「兒子平安誕生」

日本青森規模7.4地震！恐有高3公尺海嘯 當局急籲民眾避難

台新證券又當機！股民崩潰「想買買不到、想賣賣不掉」 網酸：根本在守護持股

聽新聞
0:00 / 0:00

管碧玲視導海委會兩大工程 盼強化國防帶動產業

中央社／ 高雄20日電

海委會主委管碧玲今天視導合署辦公廳舍及國家船模實驗室工程，提到2項建設選址高雄，不僅落實國艦國造與永續海洋，也將帶動在地海洋科技產業鏈發展，盼全面提升國家量能。

海洋委員會主委管碧玲先到位於高雄中都濕地公園旁的合署辦公廳舍工地，了解工程進度與施工品質。管碧玲表示，過去海洋事務分散於22個機關，成立海委會並興建合署辦公廳舍，象徵海洋政策有專責化處理中心。

管碧玲指出，合署辦公廳舍為地上7層、地下2層，目前已進行外牆與內部裝修工程，預計於民國117年正式完工啟用，屆時將成為國家海洋治理統合重要樞紐，也是全國首座「近零碳建築」的中央部會辦公大樓。

管碧玲提到，工程開挖階段遭遇挑戰並面臨建築材料成本上漲等困境，工程團隊仍以高品質施工，規劃取得建築能效1+級標示、綠建築及智慧建築雙黃金標章，並賦予該建築緊急避難場所功能，使其成為急難救助與物資集結的節點。

根據海委會新聞稿，管碧玲表示，廳舍環境要與自然永續共生，即使過程充滿挑戰，依然要落實工安與環保，期盼成為推動淨零轉型的最亮眼示範。

隨後管碧玲轉往高雄興達港視導國家船模實驗室，並強調此為一項為了國家安全，「必須排除萬難去做的建設」。

管碧玲指出，台灣進出口貿易貨物運輸總量超過99%仰賴海運，且造船產業是台灣火車頭產業，但過去缺乏「耐海性能水槽」與「迴旋臂水槽」等測試空間，因此國內研發新式船艦，如軍艦、海巡艦及潛艦時，須將船模送往國外測試。

管碧玲表示，過程不僅面臨期程安排不易、成本高昂等問題，更存在船體線型等國防機密資料外洩等資安風險。

管碧玲指出，在考量國防自主、船艦產業在地化，以及確保國家機密安全等整體經濟與社會效益後，政府堅定決心，全額投入支持這項對國家至關重要的建設。

管碧玲補充，國內從未有此類高科技水槽的操作經驗，國家海洋研究院選送首批種子教師赴英國進行培訓，將關鍵核心技術本土化。

另外，「國家海洋科技營運中心設置條例」通過，未來將透過成立行政法人，以企業化、彈性化經營國家船模實驗室，盼落實國艦國造與海洋科研自主。

管碧玲表示，2大工程選址高雄順應南北均衡發展與首都減壓政策，期盼藉此奠定科技、智慧及永續海洋國家的重要基石。

高雄 管碧玲 海委會

相關新聞

為救貓咪引戰！綠主委黃文益控柯志恩助理耍官威 藍回擊：烏龍爆料

民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益指稱，國民立委柯志恩的助理昨晚阻礙動物救援工作、耍官威，柯志恩應該說清楚講明白。國民黨高市黨部澄清，遭控男子不是柯志恩助理，而是議員服務處志工，黃文益涉造謠及烏龍爆料，應立即停止低劣的政治操作。

高雄獨老戶數年增1.4萬戶 張博洋建議導入智慧科技完善安全網

高雄市議會今天進行社政部門質詢，議員張博洋指出，2025年高雄市獨老戶數比2024年增加 1.4 萬戶，總數達11.4 萬戶，高雄長輩加入緊急連線服務的意願不高，建議市府透過智慧科技建置社會安全網。社會局回應，目前相關APP仍在開發階段，未來將研議導入更多智慧科技。

高鐵延伸屏東工程「500萬立方公尺土方需外運」 地方擔心影響劇烈

高鐵延伸屏東開工後，預估近500萬立方公尺的土方需外運，大量土方需運輸至高雄、屏東的土資場，地方擔憂恐加劇台1線、台17線交通壅塞情形、惡化空氣品質。鐵道局回應，土方車輛會避開通勤時間，在離峰時段運輸，估算離峰小時新增單向運土車輛約52車次，採行分期分區平衡及多元去化分流方案，降低單一路廊負擔。

熟悉控肉飯飄香加護病房 澎湖縣長陳光復持續進步「可吸湯汁」

澎湖縣長陳光復今年大年初一（2月17日）跌倒昏迷送醫，在高雄榮總住院逾3個月仍未出加護病房，近期家屬帶著陳光復熟悉的控肉飯到病房，雖然目前只能品嘗到一點點湯汁，但微微進步讓家屬感到無比激勵，家人今透過陳光復臉書發文「堅信陳光復一定會康復，重返澎湖與民眾在一起。」

高雄城市光廊啟用26年成破敗角落 「今年動工改造」重啟光影魅力

高雄中央公園城市光廊啟用26年，光影裝置結合藝術林道蔚為風潮，後續卻因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，2014年改建仍不見起色，當地藝術裝置現已斑駁、周邊遭街友占據，光廊黯淡無光，成城市破敗一角；工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊，增設生態友善環境和光影互動裝置，打造多樣化座椅和全新中央廣場，將重新點亮該處。

高雄鳳農市場頻漲租金 攤商盼調降

高雄市鳳山果菜市場（鳳農市場）是高雄兩大果菜批發市場之一，近年物價上漲，攤商收入減少，鳳山區農會卻連年調漲租金，連續多年均調漲五％，去年再調漲三％，引發反彈。鳳農市場管委會多次與區農會協調，卻置之不理，攤商求助無門，要求農會一周內出面，否則拒繳租金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。