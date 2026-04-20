管碧玲視導海委會兩大工程 盼強化國防帶動產業

海委會主委管碧玲今天視導合署辦公廳舍及國家船模實驗室工程，提到2項建設選址高雄，不僅落實國艦國造與永續海洋，也將帶動在地海洋科技產業鏈發展，盼全面提升國家量能。

海洋委員會主委管碧玲先到位於高雄中都濕地公園旁的合署辦公廳舍工地，了解工程進度與施工品質。管碧玲表示，過去海洋事務分散於22個機關，成立海委會並興建合署辦公廳舍，象徵海洋政策有專責化處理中心。

管碧玲指出，合署辦公廳舍為地上7層、地下2層，目前已進行外牆與內部裝修工程，預計於民國117年正式完工啟用，屆時將成為國家海洋治理統合重要樞紐，也是全國首座「近零碳建築」的中央部會辦公大樓。

管碧玲提到，工程開挖階段遭遇挑戰並面臨建築材料成本上漲等困境，工程團隊仍以高品質施工，規劃取得建築能效1+級標示、綠建築及智慧建築雙黃金標章，並賦予該建築緊急避難場所功能，使其成為急難救助與物資集結的節點。

根據海委會新聞稿，管碧玲表示，廳舍環境要與自然永續共生，即使過程充滿挑戰，依然要落實工安與環保，期盼成為推動淨零轉型的最亮眼示範。

隨後管碧玲轉往高雄興達港視導國家船模實驗室，並強調此為一項為了國家安全，「必須排除萬難去做的建設」。

管碧玲指出，台灣進出口貿易貨物運輸總量超過99%仰賴海運，且造船產業是台灣火車頭產業，但過去缺乏「耐海性能水槽」與「迴旋臂水槽」等測試空間，因此國內研發新式船艦，如軍艦、海巡艦及潛艦時，須將船模送往國外測試。

管碧玲表示，過程不僅面臨期程安排不易、成本高昂等問題，更存在船體線型等國防機密資料外洩等資安風險。

管碧玲指出，在考量國防自主、船艦產業在地化，以及確保國家機密安全等整體經濟與社會效益後，政府堅定決心，全額投入支持這項對國家至關重要的建設。

管碧玲補充，國內從未有此類高科技水槽的操作經驗，國家海洋研究院選送首批種子教師赴英國進行培訓，將關鍵核心技術本土化。

另外，「國家海洋科技營運中心設置條例」通過，未來將透過成立行政法人，以企業化、彈性化經營國家船模實驗室，盼落實國艦國造與海洋科研自主。

管碧玲表示，2大工程選址高雄順應南北均衡發展與首都減壓政策，期盼藉此奠定科技、智慧及永續海洋國家的重要基石。