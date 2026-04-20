快訊

中市警分局長試噴辣椒水…柯文哲遭波及說話了 民眾黨質疑：逾24小時才承認

畫面曝光！中共航母遼寧號今通過台灣海峽 甲板可見8架殲15、3架直升機

還沒結束！日本7.5強震引海嘯 氣象廳警告恐有更大波海嘯來襲

聽新聞
0:00 / 0:00

金門盜墓案意外凸顯歷史久遠 遠勝台灣

聚傳媒／ 聚傳媒
圖/金門縣政府提供
圖/金門縣政府提供

【聚傳媒特約記者吳思賢報導】金門驚傳第一起盜墓案，已經有六百多年歷史的縣定古蹟「陳顯墓」遭盜，族人在前往祭祖時發現墓塚遭挖掘，立刻報警。警方迅速抓到嫌犯，發現他在圖書館借閱《金門的古墓與牌坊》，認為陳顯墓的位置偏僻，因此選擇下手。嫌犯不知道的是，陳顯在金門是出名的忠臣清官，家境不裕，少有陪葬物。嫌犯破壞墓龜表層花崗石片後，因為含糯米的三合土層太堅硬，無法挖破，就放棄挖掘。

新聞一出，很多台灣民眾感到意外的是這個古墓的歷史，居然就超越「臺灣四百年史」。

媒體人陳冠宇撰文指出陳顯出生於金門下坑（現為夏興村），在明朝開國不久還是明太祖朱元璋當政的洪武四年、西元1371年，中了第四名舉人，是明朝金門中舉的第一人，所以有了「開科第一」的稱號，當官後歷任五品知州等官職。

明成祖朱棣還擔任燕王時，招募陳顯擔任掌書記，相當於貼身秘書及文膽。陳顯得知朱棣有反心時，經常委婉勸誡，但發現無效，就辭官回鄉。朱棣「靖難之役」起兵成功、就任皇位之後，派人召陳顯回來任職，陳顯趁沐浴更衣時，服毒自殺以殉君。《浯江下坑陳氏世譜》記載：「死於建文難(靖難)。崇祀忠臣事實載傳中。」

陳顯，字希文，榜名顯，號南海。後世子孫稱之為「南海公」並引以為榮。

陳顯古墓歷史六百多年，但金門歷史更久。根據清朝的《金門志》，大約一千七百年前的晉朝時，已有陳等六姓家族因躲避戰禍而移居金門。唐朝在此設浯洲牧馬場，牧馬監陳淵被尊為「開浯恩主」。元朝時設浯洲書院。明朝初年，陳顯中舉。

陳冠宇指出，相較之下，最早出現在歷史的具體台灣記載，是明朝末年陳第來台後寫的〈東番記〉，記載了對原住民生活的所見所聞，這是西元1602年，比陳顯中舉已經晚了231年，比起晉朝漢人遷移金門，更晚了一千三百年。難怪有許多金門朋友都自豪說：我是金門人，不是台灣人。

聚傳媒

金門 歷史

相關新聞

為救貓咪引戰！綠主委黃文益控柯志恩助理耍官威 藍回擊：烏龍爆料

民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益指稱，國民立委柯志恩的助理昨晚阻礙動物救援工作、耍官威，柯志恩應該說清楚講明白。國民黨高市黨部澄清，遭控男子不是柯志恩助理，而是議員服務處志工，黃文益涉造謠及烏龍爆料，應立即停止低劣的政治操作。

高雄獨老戶數年增1.4萬戶 張博洋建議導入智慧科技完善安全網

高雄市議會今天進行社政部門質詢，議員張博洋指出，2025年高雄市獨老戶數比2024年增加 1.4 萬戶，總數達11.4 萬戶，高雄長輩加入緊急連線服務的意願不高，建議市府透過智慧科技建置社會安全網。社會局回應，目前相關APP仍在開發階段，未來將研議導入更多智慧科技。

高鐵延伸屏東工程「500萬立方公尺土方需外運」 地方擔心影響劇烈

高鐵延伸屏東開工後，預估近500萬立方公尺的土方需外運，大量土方需運輸至高雄、屏東的土資場，地方擔憂恐加劇台1線、台17線交通壅塞情形、惡化空氣品質。鐵道局回應，土方車輛會避開通勤時間，在離峰時段運輸，估算離峰小時新增單向運土車輛約52車次，採行分期分區平衡及多元去化分流方案，降低單一路廊負擔。

熟悉控肉飯飄香加護病房 澎湖縣長陳光復持續進步「可吸湯汁」

澎湖縣長陳光復今年大年初一（2月17日）跌倒昏迷送醫，在高雄榮總住院逾3個月仍未出加護病房，近期家屬帶著陳光復熟悉的控肉飯到病房，雖然目前只能品嘗到一點點湯汁，但微微進步讓家屬感到無比激勵，家人今透過陳光復臉書發文「堅信陳光復一定會康復，重返澎湖與民眾在一起。」

高雄城市光廊啟用26年成破敗角落 「今年動工改造」重啟光影魅力

高雄中央公園城市光廊啟用26年，光影裝置結合藝術林道蔚為風潮，後續卻因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，2014年改建仍不見起色，當地藝術裝置現已斑駁、周邊遭街友占據，光廊黯淡無光，成城市破敗一角；工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊，增設生態友善環境和光影互動裝置，打造多樣化座椅和全新中央廣場，將重新點亮該處。

高雄鳳農市場頻漲租金 攤商盼調降

高雄市鳳山果菜市場（鳳農市場）是高雄兩大果菜批發市場之一，近年物價上漲，攤商收入減少，鳳山區農會卻連年調漲租金，連續多年均調漲五％，去年再調漲三％，引發反彈。鳳農市場管委會多次與區農會協調，卻置之不理，攤商求助無門，要求農會一周內出面，否則拒繳租金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。