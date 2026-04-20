為救貓咪引戰！綠主委黃文益控柯志恩助理耍官威 藍回擊：烏龍爆料

民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益指稱，國民立委柯志恩的助理昨晚阻礙動物救援工作、耍官威，柯志恩應該說清楚講明白。國民黨高市黨部澄清，遭控男子不是柯志恩助理，而是議員服務處志工，黃文益涉造謠及烏龍爆料，應立即停止低劣的政治操作。

黃文益指出，昨有民眾PO文指前鎮區一處閒置鐵皮屋有受困多日的貓咪亟需救援，他得知後請動保處協同警方處理，但由於聯絡不上租客，警方會同動保處、屋主等人執行公權力介入處理，豈料一名身穿立委柯志恩、議員鄭安秝背心的男子也現身，作法令他無法認同。

黃文益說，該名男子聲稱他主動付錢給鎖匠，所以也要一起進入到鐵皮屋裡面，過程中阻止動保處人員放置誘捕籠，並說只有他可以放置誘捕籠，要求動保處人員配合並撤離。

黃文益質問柯志恩「您已經把自己當成高雄市長了嗎？為什麼您的助理可以在現場凌駕公務人員的權責，可不可以對執行公務的公務人員多一點尊重！」

高市黨部說明，柯志恩委員從未、也絕對不可能指示任何人干預公務人員執行公務。黃議員在未完全查清身分前，便急於將耍官威、凌駕公權力的抹黑扣在柯志恩身上，強行入罪的手段極其惡劣。

市黨部強調，救援生命不分黨派，現場無論志工夥伴或公務人員，都是為了救助毛小孩而盡心盡力，絕不是任何一位政治人物收割的工具，不該將單純的志工救援行動，惡意扭曲為權力鬥爭的政治劇本。