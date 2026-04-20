高雄獨老戶數年增1.4萬戶 張博洋建議導入智慧科技完善安全網

高雄市議會今天進行社政部門質詢，議員張博洋指出，2025年高雄市獨老戶數比2024年增加 1.4 萬戶，總數達11.4 萬戶，高雄長輩加入緊急連線服務的意願不高，建議市府透過智慧科技建置社會安全網。社會局回應，目前相關APP仍在開發階段，未來將研議導入更多智慧科技。

議員張博洋指出，社會局建立「老人在宅緊急救援連線服務」，但長輩須主動按下隨身按鈕才能發出求救訊號，萬一腦溢血昏迷、嚴重跌倒或失去意識，系統可能無法及時通報。

「台灣人口快速老化，我們在跟時間賽跑！」張博洋強調，長輩獨居已成為常態，潛藏生病、跌倒等求助無門的危機，亟需導入智慧化監測系統，確保高風險族群能及時被發現及主動提供協助。

張博洋說，長者不習慣帶健康手環，可嘗試導入免穿戴、無攝影鏡頭及兼顧隱私與安全的智慧監控，如智慧插座、門窗感應、跌倒偵測、智慧電表、空氣與淹水感測等智慧裝置，可在黃金時間內發現長輩異狀。

行政院日前通過「獨居老人關懷服務計畫」，預計兩年投入 62.5 億元補助各縣市獨居長者關懷。張博洋要求社會局積極爭取中央經費，針對高風險獨居長輩導入智慧監測，另提供弱勢戶與一般戶不同的補助方案。

社會局長蔡宛芬指出，社會局與都發局合作，在社宅獨居長者住處導入紅外線偵測技術，提升居家安全。此外，今年適逢選舉及農林漁牧普查，里幹事工作量增加，今年內先盤點關懷75歲以上獨居長者，明年完成全市65歲以上獨老的清查與訪視。