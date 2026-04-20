澎湖監獄首辦冷凍空調職訓 盼「出監即就業」

澎湖監獄為提升收容人職業訓練環境，並強化專業技能的養成，首度開辦「冷凍空調職訓」，第一期有12名收容人投入專業課程，期盼未來取得證照，達到「出監即就業」目標。

法務部矯正署澎湖監獄表示，繼開辦長照服務訓練之後，再推出「冷凍空調職訓」，感謝國際扶輪3502地區桃園福德扶輪社，主導申請國際扶輪「全球獎助金」計畫，並結合八德陽德、福豐、山悅、福崧、福利及品酒等多個扶輪社，共同捐助7.5萬美元（約近新台幣240萬元）促成。

澎湖監獄今天舉辦「冷凍空調職訓場地」揭牌暨捐贈典禮，法務部保護司長洪信旭代表矯正署致贈感謝狀給國際扶輪3502地區等扶輪社單位，法務部矯正署長林憲銘、國際扶輪3502地區總監張玉斌、桃園福德扶輪社社長徐素娥等人出席。

林憲銘表示，看到澎湖監獄跟以前很不一樣，感到非常高興與感動，尤其是離島的監獄，在國際扶輪社協助下首度開辦技能訓練班，非常不容易，讓收容人未來完成職訓後，能投入就業市場、回饋地方。

徐素娥說，國際扶輪3502地區桃園福德等扶輪社，今年向美國的國際扶輪申請「全球獎助金」計畫獲准，捐贈冷凍空調設備，協助監所建置完善的職訓場地，為收容人復歸社會的技職之路奠定基礎，讓收容人未來有機會站起來，找回人生的方向。

澎湖監獄表示，第一期有12名收容人投入精實的專業職訓，並透過「訓修合一」，維護監內空調設施累積實務經驗，未來取得證照，達到「出監即就業」的目標。