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高雄警加給調高溯自3月 刑事與行政繁重齊調升
行政院修正「警察人員警勤加給表」調高刑事及勤務繁重加成。高雄市政府警察局今天表示，行政勤務繁重每月增加2910元，刑事每月共計增加4850元，溯自3月1日生效。
高雄市政府警察局新聞稿說明，此次待遇調增，行政警察勤務繁重加成支給上限由原7成調升為1倍，每月增加新台幣2910元；外勤刑事人員部分，勤務繁重加成支給上限由原7成調升為1倍，每月增加2910元，刑事加成則由原6成提高至8成，每月再增加1940元，每月共計增加4850元。
高雄市政府警察局長趙瑞華說，此次中央修正相關規定，同步調升勤務繁重加成及刑事加成，並溯自3月1日生效，透過實質加薪慰勉員警辛勞，鼓勵員警持續投入高風險、高專業的犯罪偵查工作，提升整體打擊犯罪效能，未來將持續精進勤務制度，提供市民更優質與安全的生活環境。
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