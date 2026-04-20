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高雄梓官路57巷道路通車 改善交通路網

中央社／ 高雄20日電

高雄市梓官路57巷過去部分路段未依都市計畫開闢，導致道路狹窄、無全線貫通，形成交通瓶頸；市府工務局進行開闢打通工程，日前完工通車，改善當地交通路網。

梓官路57巷為當地重要的民生巷道，過去部分路段因未依都市計畫開闢，導致道路狹窄、無法全線貫通，對當地居民日常出入及救災車輛進出造成極大不便。為提升生活環境品質，市府投入經費辦理開闢工程。

高雄市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，梓官區梓官路57巷日前已完工並開放通車，開闢工程打通梓官路至平安街39巷，有效提升當地社區交通路網。

新工處說明，工程開闢長度約149.4公尺、道路寬度為8公尺，施工內容包括道路鋪設、排水溝改善及交通標線繪製等。隨著工程完工通車，原本狹窄的巷道路段，已轉變為寬敞平整的計畫道路。

新工處表示，市府持續致力於各區道路品質的優化與瓶頸路段的打通，期望藉此串聯在地生活空間，建構更安全、便利的宜居環境；也提醒用路人，在通車後行經路口時減速慢行，維護鄰里交通安全。

都市計畫 高雄 高雄市

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