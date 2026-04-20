高鐵延伸屏東工程「500萬立方公尺土方需外運」 地方擔心影響劇烈

高鐵延伸屏東開工後，預估近500萬立方公尺的土方需外運，大量土方需運輸至高雄、屏東的土資場，地方擔憂恐加劇台1線、台17線交通壅塞情形、惡化空氣品質。鐵道局回應，土方車輛會避開通勤時間，在離峰時段運輸，估算離峰小時新增單向運土車輛約52車次，採行分期分區平衡及多元去化分流方案，降低單一路廊負擔。

根據交通部鐵道局估算，高鐵延伸屏東計畫施工期間預估產生總挖方約548萬立方公尺、總填方量約127萬立方公尺，經計畫內土方調度後，考量施工時程差異，填方可能無法完全與挖方時程搭配，預估產生剩餘土石方約484萬立方公尺需外運處理，將優先與高雄市、屏東縣相關公共工程進行餘土交換，或由承商價購有價物料或外運至合法土方收容場所。

鐵道局初估，土方施工期約3.5年，每月棄土約20日計，預估單日棄土量約5.8千立方公尺，假設每車載運土方量為14立方公尺計算，每日運送8小時，並避開通勤時間（上午7至9時、下午17至19時）於離峰時段進行運輸，估算離峰小時新增單向運土車輛約52車次，利用省道台1線及台17線輸運至高雄市仁武地區之土資場。

為降低土方運送對地方交通與生活環境影響，鐵道局表示，施工階段將依工區、工項及期程，精準預估各階段挖填量，採行分期分區平衡及多元去化分流方案，避免重型車輛過於集中，部分土方將支援本計畫屏東六塊厝高鐵站區及基地填方，其餘土方則分別運送至仁武、高雄港、潮州等土資場，分散運輸路線，降低單一路廊負擔。

交通管理方面，鐵道局表示，配合各工項出土時程進行錯峰彈性調整，並規劃完整交通維持措施，避開道路交通尖峰時段，減輕周邊道路壓力；同時採取車輛覆蓋、出入口洗車、道路清，載運具粉塵逸散性工程材料、土方等車輛須使用密閉式貨廂，或以防塵布、防塵網緊密覆蓋貨廂，貨廂需具防止載運物料滴落污水、污泥功能，以降低對沿線空氣品質影響。

鐵道局表示，後續將與地方政府、警察及公路單位建立協調機制，視實際情形即時調整改善。施工前亦會提出包含運輸路線規劃、尖峰時段管制、車次調度、行車安全管理及道路清潔維護等完整交通維持計畫，且在施工期間持續監測道路交通狀況。