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熟悉控肉飯飄香加護病房 澎湖縣長陳光復持續進步「可吸湯汁」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
陳光復家人還放上一張早期陳光復參選議員時留下的老照片，貼文說「只要初衷還在，就沒有跨不過的難關。」取自陳光復臉書
陳光復家人還放上一張早期陳光復參選議員時留下的老照片，貼文說「只要初衷還在，就沒有跨不過的難關。」取自陳光復臉書

澎湖縣長陳光復今年大年初一（2月17日）跌倒昏迷送醫，在高雄榮總住院逾3個月仍未出加護病房，近期家屬帶著陳光復熟悉的控肉飯到病房，雖然目前只能品嘗到一點點湯汁，但微微進步讓家屬感到無比激勵，家人今透過陳光復臉書發文「堅信陳光復一定會康復，重返澎湖與民眾在一起。」

陳光復今年初一在活動中摔落階梯重傷，目前仍在加護病房接受治療，陳光復妻子吳淑瑾日前在澎湖酒廠舉辦感恩茶會，親曝陳光復眼神已能隨著聲音轉動，好消息激勵支持者。

今天一早家屬在陳光復臉書發文說，認識陳光復的人，都知道他最愛吃焢肉飯，但現在的他還無法品嘗美食，前些日子，縣長的牽手吳淑瑾去陪伴時特別帶著香噴噴的焢肉去，想給縣長一個驚喜。當熟悉的香味散開的那一刻，看見縣長的眼睛亮了起來，變得炯炯有神。

臉書寫道，雖然目前陳光復只能品嘗到一點點湯汁，但感覺到他正慢慢嘗試吸吮精華，那一刻，病房洋溢著一股微小而確定的幸福感。雖然縣長目前還無法表達，但家人都能深切感受到他對外界的視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺都已經漸漸甦醒。

貼文最後說，當家人在他耳邊訴說著澎湖的大小事、鄉親們的問候時，從他微弱卻堅定的反應中，「我們知道，那份對家鄉不曾磨滅的責任感，一直支撐著他。再次謝謝每一位持續為縣長禱告、加油、希望他回到家鄉的您。」

陳光復家人還放上一張早期陳光復參選議員時留下的老照片，貼文說，鏡頭後方的掌鏡人，正是吳淑瑾。那時的他們攜手打拚，只是一個在拚選戰，另一個則默默用相機記錄下他熱情與勇氣的身影，「只要初衷還在，就沒有跨不過的難關。」

澎湖 陳光復

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