聽新聞
0:00 / 0:00

高雄城市光廊啟用26年成破敗角落 「今年動工改造」重啟光影魅力

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
城市光廊啟用26年，因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，目前藝術裝置已斑駁、周邊遭街友占據，成城市破敗一角Ｍ工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊。記者宋原彰／攝影
城市光廊啟用26年，因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，目前藝術裝置已斑駁、周邊遭街友占據，成城市破敗一角Ｍ工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊。記者宋原彰／攝影

高雄中央公園城市光廊啟用26年，光影裝置結合藝術林道蔚為風潮，後續卻因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，2014年改建仍不見起色，當地藝術裝置現已斑駁、周邊遭街友占據，光廊黯淡無光，成城市破敗一角；工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊，增設生態友善環境和光影互動裝置，打造多樣化座椅和全新中央廣場，將重新點亮該處。

中央公園2001年和9位在地藝術家合作，將全長18公尺林蔭走廊搭配光影裝置，正式啟用城市光廊，但2009年因委外經營虧損嚴重而熄燈，2014年市府斥資6千萬改建，以表演廣場、藝文走道、薄膜建築和16件裝置作品為元素，一度成功活化城市光廊，但近年隨著高雄都心轉移和周邊商圈沒落，人潮不再，加上藝術裝置維護不佳，光廊恢復慘淡過往。

市議員黃文益表示，城市光廊目前許多藝術裝置表面已斑剝，周邊步道、木棧道更是殘破不堪，夜晚有數十位街友占據當地，卻因市府平時清潔力道不足，導致多處髒亂，他任市議員起持續爭取改建城市光廊，但改建規畫進度落後，去年雖已編列規劃設計經費，卻疑因預算不足導致頻流標、一再延宕，今年才能實質動工，「陳其邁任內看不到城市光廊改造！」

城市光廊26年前啟用後引發全台仿效，重啟營運委由觀光局招商，卻因場域限縮而失去亮點，時至今日實際觀察當地，可發現晚上燈光幾乎全無，多處藝術裝置包括七彩玻璃平台、生命之樹與時光機器等也黯淡無光，甚至褪色、鏽蝕，部分甚至隨益補丁；旅客也批維護成效差，「完全看不出來『光廊』樣子，破敗的城市一角，市政府無心經營」。

城市光廊屬高雄觀光門面，經多方呼籲，工務局去年編列600萬元招標廠商規畫改造，經2次流標，去年11月決標已辦理細部設計，初估改建經費達6千萬元；整體改造重點包括減少硬鋪面、增設遮蔭頂棚、設置街道吧台、轉角燈箱和改造中央廣場，打開南北向軸線、弱化馬路及公園綠地邊界，全區燈光結合夜間展演和光影互動裝置，成為城市全新亮點。

工務局本月15日舉辦「中央公園城市光廊景觀改造-公民參與說明會」，市議員郭建盟會中表示，城市光廊改建將導入光影互動裝置，結合紅外線感測器、動作追蹤、人工智慧，讓民眾能參與創作；但設施維護需有完善機制，否則未來設備老化、維修不易，恐削弱其成果價值，此外改造另一重點應是串連大立百貨和原大統商圈人流，將空間整合，提升整體效益。

中央公園城市光廊改造也將中央廣場再設計，創造舞台空間，讓活動可以聚集人潮並形塑空間氛圍；市議員湯詠瑜表示，為因應中央廣場與各區域有各種活動或展演需求，施工規劃時就應妥善預留充足電力和基礎管線，為多元展演打好基礎，「硬體空間升級固然重要，但靈魂在於『人』」，市府未來應多舉辦市民參與度高的藝文或市集活動，找回過去熱鬧人氣。

工務局表示，城市光廊由東到西分為4大段，進行分區改造，全區燈光結合夜間展演與地景藝術，創造夜間魅力，不僅提供視覺照明，更在潛移默化中引導民眾，形成記憶點；喬木樹蔭下採用透水性鋪面，兼具實用性與景觀表現，也會增設「街道吧台」和多樣化座椅，提升空間包容性，吸引民眾停留。整體工程最快預計9月動工，明年中完工啟用。

城市光廊啟用26年，因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，目前藝術裝置已斑駁、周邊遭街友占據，成城市破敗一角Ｍ工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊。記者宋原彰／攝影
城市光廊啟用26年，因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，目前藝術裝置已斑駁、周邊遭街友占據，成城市破敗一角Ｍ工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊。記者宋原彰／攝影

城市光廊啟用26年，因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，目前藝術裝置已斑駁、周邊遭街友占據，成城市破敗一角Ｍ工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊。記者宋原彰／攝影
城市光廊啟用26年，因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，目前藝術裝置已斑駁、周邊遭街友占據，成城市破敗一角Ｍ工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊。記者宋原彰／攝影

城市光廊啟用26年，因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，目前藝術裝置已斑駁、周邊遭街友占據，成城市破敗一角Ｍ工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊。記者宋原彰／攝影
城市光廊啟用26年，因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，目前藝術裝置已斑駁、周邊遭街友占據，成城市破敗一角Ｍ工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊。記者宋原彰／攝影

城市光廊啟用26年，因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，目前藝術裝置已斑駁、周邊遭街友占據，成城市破敗一角Ｍ工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊。記者宋原彰／攝影
城市光廊啟用26年，因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，目前藝術裝置已斑駁、周邊遭街友占據，成城市破敗一角Ｍ工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊。記者宋原彰／攝影

高雄

延伸閱讀

水湳舊機場轉型再造：透過區段徵收，啟動臺中「永續共榮」經貿新都心

員工惴惴不安…部分樓層撤櫃 新光三越台南中山店將熄燈？市府回應了

新北市美術館開館一周年 「光有回聲」以煙火x無人機雙舞台點亮夜空

基隆打造北五堵智慧科技園區 謝國樑：建構銜接大台北核心門戶

相關新聞

高雄鳳農市場頻漲租金 攤商盼調降

高雄市鳳山果菜市場（鳳農市場）是高雄兩大果菜批發市場之一，近年物價上漲，攤商收入減少，鳳山區農會卻連年調漲租金，連續多年均調漲五％，去年再調漲三％，引發反彈。鳳農市場管委會多次與區農會協調，卻置之不理，攤商求助無門，要求農會一周內出面，否則拒繳租金。

高雄城市光廊啟用26年成破敗角落 「今年動工改造」重啟光影魅力

高雄中央公園城市光廊啟用26年，光影裝置結合藝術林道蔚為風潮，後續卻因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，2014年改建仍不見起色，當地藝術裝置現已斑駁、周邊遭街友占據，光廊黯淡無光，成城市破敗一角；工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊，增設生態友善環境和光影互動裝置，打造多樣化座椅和全新中央廣場，將重新點亮該處。

屏縣王船文化館 七角頭系列「念念之間」城隍信仰轉譯人生選擇

屏東縣王船文化館開館至今一年多，參觀人潮破百萬人次，明年2027年是迎王年，王船文化館辦七角頭系列特展，今起展出七角頭系列之三「下頭角」與東港東福殿共同策畫「念念之間」，傳達城隍信仰，「廿四司」是現今仍由真人演示，成員從國小學童到40多歲壯年參與。縣長周春米說，傳統信仰保存融入日常。

走過砲火活到100歲！金門人瑞慶生 子孫滿堂榮服處溫馨送暖

金門縣榮民服務處今天前往金湖鎮小徑，為百歲人瑞蔡姓長者慶生，在親友與志工陪伴下齊唱生日快樂歌、切蛋糕，現場洋溢溫馨氣氛。榮服處處長劉信義並轉贈總統賴清德及行政院長卓榮泰致贈的壽屏，另代表退輔會主委嚴德發送上象徵長壽吉祥的「金壽桃」，向這位走過戰地歲月的長者獻上祝福。

影／石蚵文化季千人剖蚵今率先登場 外籍客也搶體驗直說好玩

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午4時在古寧頭北山出海口登場，現場湧入逾千名民眾，從在地鄉親到返鄉遊子、甚至外籍旅客都齊聚海岸，長條棧板上人手一把蚵刀，手起刀落間石蚵現身，民眾直呼「好玩又新鮮」，親身體驗當「青蚵嫂」、「青蚵兄」。

不只正義市場…高雄鳳山春捲也爆食安疑慮 高市衛生局稽查揪多項缺失

高雄市苓雅區正義市場發生春捲食物中毒案後，鳳山區也有消費者反映買到臭酸的春捲。高市衛生局表示，本案尚無接獲民眾陳情或相關就醫通報，但現場冷藏冷凍庫無溫度記錄、垃圾桶未加蓋及部分食材未離地放置，另外業者無辦理食品業者食品登錄，皆已要求限期改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。