高雄城市光廊啟用26年成破敗角落 「今年動工改造」重啟光影魅力

高雄中央公園城市光廊啟用26年，光影裝置結合藝術林道蔚為風潮，後續卻因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，2014年改建仍不見起色，當地藝術裝置現已斑駁、周邊遭街友占據，光廊黯淡無光，成城市破敗一角；工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊，增設生態友善環境和光影互動裝置，打造多樣化座椅和全新中央廣場，將重新點亮該處。

中央公園2001年和9位在地藝術家合作，將全長18公尺林蔭走廊搭配光影裝置，正式啟用城市光廊，但2009年因委外經營虧損嚴重而熄燈，2014年市府斥資6千萬改建，以表演廣場、藝文走道、薄膜建築和16件裝置作品為元素，一度成功活化城市光廊，但近年隨著高雄都心轉移和周邊商圈沒落，人潮不再，加上藝術裝置維護不佳，光廊恢復慘淡過往。

市議員黃文益表示，城市光廊目前許多藝術裝置表面已斑剝，周邊步道、木棧道更是殘破不堪，夜晚有數十位街友占據當地，卻因市府平時清潔力道不足，導致多處髒亂，他任市議員起持續爭取改建城市光廊，但改建規畫進度落後，去年雖已編列規劃設計經費，卻疑因預算不足導致頻流標、一再延宕，今年才能實質動工，「陳其邁任內看不到城市光廊改造！」

城市光廊26年前啟用後引發全台仿效，重啟營運委由觀光局招商，卻因場域限縮而失去亮點，時至今日實際觀察當地，可發現晚上燈光幾乎全無，多處藝術裝置包括七彩玻璃平台、生命之樹與時光機器等也黯淡無光，甚至褪色、鏽蝕，部分甚至隨益補丁；旅客也批維護成效差，「完全看不出來『光廊』樣子，破敗的城市一角，市政府無心經營」。

城市光廊屬高雄觀光門面，經多方呼籲，工務局去年編列600萬元招標廠商規畫改造，經2次流標，去年11月決標已辦理細部設計，初估改建經費達6千萬元；整體改造重點包括減少硬鋪面、增設遮蔭頂棚、設置街道吧台、轉角燈箱和改造中央廣場，打開南北向軸線、弱化馬路及公園綠地邊界，全區燈光結合夜間展演和光影互動裝置，成為城市全新亮點。

工務局本月15日舉辦「中央公園城市光廊景觀改造-公民參與說明會」，市議員郭建盟會中表示，城市光廊改建將導入光影互動裝置，結合紅外線感測器、動作追蹤、人工智慧，讓民眾能參與創作；但設施維護需有完善機制，否則未來設備老化、維修不易，恐削弱其成果價值，此外改造另一重點應是串連大立百貨和原大統商圈人流，將空間整合，提升整體效益。

中央公園城市光廊改造也將中央廣場再設計，創造舞台空間，讓活動可以聚集人潮並形塑空間氛圍；市議員湯詠瑜表示，為因應中央廣場與各區域有各種活動或展演需求，施工規劃時就應妥善預留充足電力和基礎管線，為多元展演打好基礎，「硬體空間升級固然重要，但靈魂在於『人』」，市府未來應多舉辦市民參與度高的藝文或市集活動，找回過去熱鬧人氣。

工務局表示，城市光廊由東到西分為4大段，進行分區改造，全區燈光結合夜間展演與地景藝術，創造夜間魅力，不僅提供視覺照明，更在潛移默化中引導民眾，形成記憶點；喬木樹蔭下採用透水性鋪面，兼具實用性與景觀表現，也會增設「街道吧台」和多樣化座椅，提升空間包容性，吸引民眾停留。整體工程最快預計9月動工，明年中完工啟用。

城市光廊啟用26年，因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，目前藝術裝置已斑駁、周邊遭街友占據，成城市破敗一角Ｍ工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊。記者宋原彰／攝影

城市光廊啟用26年，因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，目前藝術裝置已斑駁、周邊遭街友占據，成城市破敗一角Ｍ工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊。記者宋原彰／攝影

城市光廊啟用26年，因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，目前藝術裝置已斑駁、周邊遭街友占據，成城市破敗一角Ｍ工務局今年斥資近6千萬改造城市光廊。記者宋原彰／攝影