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高雄鳳農市場頻漲租金 攤商盼調降

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市鳳山果菜市場市場促進會副主委紀宇峵說，農會漲租金從未與在地溝通。記者宋原彰／攝影
高雄市鳳山果菜市場市場促進會副主委紀宇峵說，農會漲租金從未與在地溝通。記者宋原彰／攝影

高雄市鳳山果菜市場（鳳農市場）是高雄兩大果菜批發市場之一，近年物價上漲，攤商收入減少，鳳山區農會卻連年調漲租金，連續多年均調漲五％，去年再調漲三％，引發反彈。鳳農市場管委會多次與區農會協調，卻置之不理，攤商求助無門，要求農會一周內出面，否則拒繳租金。

鳳山區農會總幹事潘建仲回應，農會與攤商簽訂合約明定租金調漲隨軍公教人員薪資調整，調整前均有發問卷詢問，逾九成攤商無意見，合約公告後，去年五月與攤商簽約，達成共識。近年物資頻漲，鳳農市場租金尚屬合理，調漲有理有據。

「農會太鴨霸！一直調漲租金！」鳳農市場管委會主委黃明強說，廿年前定價每坪二一○○元，農會曾承諾還清債務後，逐步調降租金至一半，租金比當年還貴，說漲就漲，未與攤商協調。

鳳山區農會近五年每年均以公務人員調薪比例調漲攤商租金，去年七月再宣布調漲三％，引發反彈。黃明強說，要求農會公開帳目，若確認市場虧損，攤商願意同意漲租。

鳳農市場租金分每坪二一○○和九八○元。一名蔬果攤商說，先前攤位租金七千元，近年漲至一萬多元，生意不好做、市場人潮減少，盼租金調降。

鳳山果菜市場市場促進會副主委紀宇峵表示，鳳農市場歷史悠久，早年在前高雄縣長蔡明耀任內，透過省政府、財政部向台糖申請，後在前縣長余陳月瑛任內，由鳳山市農會以二七六元登記取得管理權，但舉凡早期攤商募集和後續貸款清償等，皆多由市場管委會扛下，在此艱困時刻，鳳山區農會卻仍調漲租金，無異於雪上加霜。

農會 物價 高雄

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