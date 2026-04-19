快訊

影／嘉義市東區大雅路民宅深夜火警 一家3口救出命危送醫

大甲媽跨過濁水溪抵雲林 西螺大橋萬人接駕萬頭攢動

聽新聞
0:00 / 0:00

最年輕33歲、75歲夫妻檔獲表揚 屏東文化志工串起世代溫度

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府文化處今表揚52名服務滿10年志工，最年輕是33歲志工大隊長陳昱宏，他在學生時期因熱愛表演藝術，投入文化推廣。記者劉星君／攝影
屏東縣府文化處今表揚52名服務滿10年志工，最年輕是33歲志工大隊長陳昱宏，他在學生時期因熱愛表演藝術，投入文化推廣。記者劉星君／攝影

屏東縣府文化處今在演藝廳舉辦文化志工大會，縣長周春米表揚52名服務滿10年志工。最年輕是33歲志工大隊長陳昱宏，他在學生時期因熱愛表演藝術，投入文化推廣。周春米說，期許未來有更多志工加入新館舍服務行列，讓城市充滿溫度。

周春米說，屏東近年文化建設持續擴展，志工陣容日益壯大，志工們在第一線協助導覽、服務民眾與支援活動，已成為各場館不可或缺力量，志工在服務過程充滿挑戰，但也累積豐富人際互動與成就感，謝謝志工們長期以熱情與行動投入，讓文化能量持續在屏東發光。

今年獲表揚10年資深文化志工，最年輕33歲表演藝術志工大隊長陳昱宏分享，學生時期因熱愛表演藝術，長期是屏東演藝廳常客，進而投入志工服務，將興趣轉化為投入文化推廣的動力，擔任志工能與民眾互動，也在志工夥伴彼此鼓勵與陪伴中，感受到滿滿的快樂。

75歲夫妻檔志工王台生，曾任職菸酒公賣局29年，身為眷村子弟，對勝利星村有深厚情感，退休後投入志工服務，並在總圖、屏菸1936文化基地及勝利星村等地擔任導覽；妻子何新芳是幼兒園長退休，長年陪伴眷村孩童成長，對眷村有著深刻連結，也投入志工行列，兩人表示，志工服務不僅讓他們持續學習，也能將眷村文化傳承給下一代，取之於社會、回饋於社會。

周春米說，全縣近600名文化志工投入場館服務，分布在屏東演藝廳、藝術館、屏東總圖、屏菸1936文化基地、勝利星村、王船文化館及恆春文化中心等場館，近期隨屏菸園區內縣立美術館營運，與屏東探索館將啟用，文化服務量將持續擴大，期待更多民眾加入志工行列。

縣府文化處表示，文化志工服務場域多位於藝文空間，工作兼具人文與公共服務，志工須通過書面及面試甄選，完成志願服務基礎訓練及文化類特殊訓練各6小時以上，即能上線服務。

75歲夫妻檔志工王台生（左）與妻子何新芳一起投入志工行列，志工服務讓他們持續學習，也能將眷村文化傳承給下一代，取之於社會、回饋於社會。記者劉星君／攝影
75歲夫妻檔志工王台生（左）與妻子何新芳一起投入志工行列，志工服務讓他們持續學習，也能將眷村文化傳承給下一代，取之於社會、回饋於社會。記者劉星君／攝影

屏東縣府文化處今在演藝廳舉辦文化志工大會，縣長周春米表揚52名服務滿10年志工。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府文化處今在演藝廳舉辦文化志工大會，縣長周春米表揚52名服務滿10年志工。圖／屏東縣府文化處提供

志工 屏東

延伸閱讀

返台南築「戲巢」！明華園新文化場域東區開幕 總團今演2場

少子化衝擊捐血量！年輕族群逐年下滑 「捐血成年禮」力拚找回熱血

屏東閱讀力大爆發 4所學校獲閱讀磐石獎創最佳紀錄

南非慈濟發放救濟物資 帶動公司、廠商攜手送暖

相關新聞

屏縣王船文化館 七角頭系列「念念之間」城隍信仰轉譯人生選擇

屏東縣王船文化館開館至今一年多，參觀人潮破百萬人次，明年2027年是迎王年，王船文化館辦七角頭系列特展，今起展出七角頭系列之三「下頭角」與東港東福殿共同策畫「念念之間」，傳達城隍信仰，「廿四司」是現今仍由真人演示，成員從國小學童到40多歲壯年參與。縣長周春米說，傳統信仰保存融入日常。

走過砲火活到100歲！金門人瑞慶生 子孫滿堂榮服處溫馨送暖

金門縣榮民服務處今天前往金湖鎮小徑，為百歲人瑞蔡姓長者慶生，在親友與志工陪伴下齊唱生日快樂歌、切蛋糕，現場洋溢溫馨氣氛。榮服處處長劉信義並轉贈總統賴清德及行政院長卓榮泰致贈的壽屏，另代表退輔會主委嚴德發送上象徵長壽吉祥的「金壽桃」，向這位走過戰地歲月的長者獻上祝福。

影／石蚵文化季千人剖蚵今率先登場 外籍客也搶體驗直說好玩

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午4時在古寧頭北山出海口登場，現場湧入逾千名民眾，從在地鄉親到返鄉遊子、甚至外籍旅客都齊聚海岸，長條棧板上人手一把蚵刀，手起刀落間石蚵現身，民眾直呼「好玩又新鮮」，親身體驗當「青蚵嫂」、「青蚵兄」。

不只正義市場…高雄鳳山春捲也爆食安疑慮 高市衛生局稽查揪多項缺失

高雄市苓雅區正義市場發生春捲食物中毒案後，鳳山區也有消費者反映買到臭酸的春捲。高市衛生局表示，本案尚無接獲民眾陳情或相關就醫通報，但現場冷藏冷凍庫無溫度記錄、垃圾桶未加蓋及部分食材未離地放置，另外業者無辦理食品業者食品登錄，皆已要求限期改善。

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。