最年輕33歲、75歲夫妻檔獲表揚 屏東文化志工串起世代溫度

屏東縣府文化處今在演藝廳舉辦文化志工大會，縣長周春米表揚52名服務滿10年志工。最年輕是33歲志工大隊長陳昱宏，他在學生時期因熱愛表演藝術，投入文化推廣。周春米說，期許未來有更多志工加入新館舍服務行列，讓城市充滿溫度。

周春米說，屏東近年文化建設持續擴展，志工陣容日益壯大，志工們在第一線協助導覽、服務民眾與支援活動，已成為各場館不可或缺力量，志工在服務過程充滿挑戰，但也累積豐富人際互動與成就感，謝謝志工們長期以熱情與行動投入，讓文化能量持續在屏東發光。

今年獲表揚10年資深文化志工，最年輕33歲表演藝術志工大隊長陳昱宏分享，學生時期因熱愛表演藝術，長期是屏東演藝廳常客，進而投入志工服務，將興趣轉化為投入文化推廣的動力，擔任志工能與民眾互動，也在志工夥伴彼此鼓勵與陪伴中，感受到滿滿的快樂。

75歲夫妻檔志工王台生，曾任職菸酒公賣局29年，身為眷村子弟，對勝利星村有深厚情感，退休後投入志工服務，並在總圖、屏菸1936文化基地及勝利星村等地擔任導覽；妻子何新芳是幼兒園長退休，長年陪伴眷村孩童成長，對眷村有著深刻連結，也投入志工行列，兩人表示，志工服務不僅讓他們持續學習，也能將眷村文化傳承給下一代，取之於社會、回饋於社會。

周春米說，全縣近600名文化志工投入場館服務，分布在屏東演藝廳、藝術館、屏東總圖、屏菸1936文化基地、勝利星村、王船文化館及恆春文化中心等場館，近期隨屏菸園區內縣立美術館營運，與屏東探索館將啟用，文化服務量將持續擴大，期待更多民眾加入志工行列。

縣府文化處表示，文化志工服務場域多位於藝文空間，工作兼具人文與公共服務，志工須通過書面及面試甄選，完成志願服務基礎訓練及文化類特殊訓練各6小時以上，即能上線服務。

75歲夫妻檔志工王台生（左）與妻子何新芳一起投入志工行列，志工服務讓他們持續學習，也能將眷村文化傳承給下一代，取之於社會、回饋於社會。記者劉星君／攝影