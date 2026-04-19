屏縣王船文化館 七角頭系列「念念之間」城隍信仰轉譯人生選擇

屏東縣王船文化館開館至今一年多，參觀人潮破百萬人次，明年2027年是迎王年，王船文化館辦七角頭系列特展，今起展出七角頭系列之三「下頭角」與東港東福殿共同策畫「念念之間」，傳達城隍信仰，「廿四司」是現今仍由真人演示，成員從國小學童到40多歲壯年參與。縣長周春米說，傳統信仰保存融入日常。

今舉行開展儀式恭請東福殿城隍爺、廿四司親臨見證，宛若傳統信仰與當代展演交會，東隆宮董監事、東福殿城隍廟主委許秋文、下頭角轎班會理事長陳坤富、立委徐富癸等出席參與，隆重莊嚴。

周春米說，東港有七角頭文化，王船文化館開館至今邁入第三檔展覽，這次策展聚焦下頭角所祀奉城隍爺，城隍爺掌管陰間秩序，並設有廿四司分掌各項陰間事務，透過展覽引導民眾思考人生抉擇，相信能帶來不同層面的體悟與省思。

周春米說，王船文化館自2024年12月開館至今，入館人次突破百萬，感謝東港鄉親百年來守護迎王平安祭典與王船文化，讓信仰與文化能代代傳承，未來持續投入文化建設、教育推廣及觀光產業，讓在地文化持續發光發熱。

立法委員徐富癸表示，平時參與各地宮廟活動，多半以年長者為主，東港能看見老、中、青三代共同參與的文化傳承景象，令人感動。

東港城隍廟主委許秋文說，「廿四司」是城隍爺行政體系，象徵陰司審判與人間秩序，制度源自古代官制「六部」（吏、戶、禮、兵、刑、工），再分四司而成。東港東福殿城隍廟的廿四司始於1952年，因參與東港迎王祭典發展為現今陣頭規模，持續參與三年一科迎王平安祭典，深植地方記憶。

許秋文說，特展主題「念念之間」代表善、惡，只在一念間，符合城隍信仰核心價值，透過展覽也帶給社會大眾正面教育體驗。

下頭角轎班會理事長陳坤富說，從民國41年起，城隍爺降旨指示，下頭角夥伴來裝扮廿四司參與迎王祭典，延續至今，他的阿伯是第一屆民國41年開始，家人等都有裝扮過廿四司。「對下頭角的孩子們來說，能裝扮廿四司是非常光榮的！」陳坤富說，迎王祭典首日請水在鎮海公園舉行，要去鎮海公園參觀請水儀式，一定會經過下頭角的角頭廟也就是東福殿城隍爺，「請大家走過路過不要錯過！」，順道參拜城隍爺。

「東港的信仰文化並非抽象存在，是長時間累積於生活之中」，策展人方智弘說，從迎王祭典到日常行為，信仰始終影響人們選擇。空間與敘事設計中，讓觀者從文化理解走向內在感受，展開自我對話與反思，展期至7月19日。

親子看「念念之間」展覽，從中跟孩子們說明廿四司代表意義。記者劉星君／攝影

屏東王船文化館辦七角頭系列特展，今起展出七角頭系列之三「下頭角」與東港東福殿共同策畫「念念之間」，傳達城隍信仰，縣長周春米（前排中）出席開展儀式，恭請東福殿城隍爺、廿四司親臨見證。記者劉星君／攝影

屏東王船文化館辦七角頭系列特展，今起展出七角頭系列之三「下頭角」與東港東福殿共同策畫「念念之間」，傳達城隍信仰，開展儀式，恭請東福殿城隍爺、廿四司親臨見證，儀式結束後，廿四司與城隍爺返回東福殿。記者劉星君／攝影

東港東福殿城隍廟的廿四司始於1952年，因參與東港迎王祭典發展為現今陣頭規模，持續參與三年一科迎王平安祭典，深植地方記憶，展覽也展出廿四司。記者劉星君／攝影

屏東王船文化館辦七角頭系列特展，今起展出七角頭系列之三「下頭角」與東港東福殿共同策畫「念念之間」，傳達城隍信仰，縣長周春米等人與廿四司合影。記者劉星君／攝影