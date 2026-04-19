「走跑高雄3.0」啟動 邀民眾解鎖運動觀光熱點

高雄市政府運動發展局與運動紀錄平台「馬拉松世界」合作，推出「走跑高雄3.0」活動，規劃70處運動熱點與8條登山步道，完成任務可獲得獎勵，希望幫助市民養成運動習慣。

「走跑高雄」活動邁入第3屆，去年「走跑高雄2.0」吸引7524人報名參加、累積逾142萬筆運動紀錄，運發局今年持續與運動紀錄平台APP「馬拉松世界」合作，推出「走跑高雄3.0」，今天舉辦啟動記者會。

運發局長侯尊堯表示，根據運動部最新「114年運動現況調查」，高雄人體態BMI超標比例大幅降低，從民國113年41.3%，降為114年38.1%，體態輕盈躍升全國第四、六都第二。

侯尊堯表示，「走跑高雄3.0」主打四大特色，包括「38區區有熱點」、「5K Run跑起來」、「一卡通綠點月月送」及「9條運動觀光遊程」，活動也針對不同族群設計多元的任務和獎勵機制。

運發局說明，今年「走跑高雄」運動熱點從原本24處，擴大至全高雄38個行政區，規劃70個運動熱點與8條登山步道。利用APP記錄走跑運動軌跡，就能達成「每日8000步」、「每日3公里」，或親臨指定景點踩點，即可收集專屬任務勳章，並獲得抽獎券。

此外，今年活動首度聯手一卡通公司祭出實質回饋，只要每月累積達10萬步或跑滿20公里，即可獲得「20點綠點兌換券」，可用於搭乘全台大眾運輸、環境部認證的三大超商消費、折抵超過8200項的線上生活繳費。

「走跑高雄3.0」自即日起至8月14日止，民眾只需下載「馬拉松世界」APP，進入專區完成個人報名或團體報名，攜帶手機點選開始運動；或使用智慧手錶記錄運動，數據匯入APP後，系統主動偵測到民眾於指定場域活動或達成指定任務，即自動給予對應勳章及抽獎券。

有關活動詳情，可至高雄市運發局「KSD好運發」臉書粉專或馬拉松世界「走跑高雄3.0」官網查詢。