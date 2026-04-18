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影／石蚵文化季千人剖蚵今率先登場 外籍客也搶體驗直說好玩

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，兩名來自台中的外國交換生也開心參與，直說很有趣。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，兩名來自台中的外國交換生也開心參與，直說很有趣。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午4時在古寧頭北山出海口登場，現場湧入逾千名民眾，從在地鄉親到返鄉遊子、甚至外籍旅客都齊聚海岸，長條棧板上人手一把蚵刀，手起刀落間石蚵現身，民眾直呼「好玩又新鮮」，親身體驗當「青蚵嫂」、「青蚵兄」。

活動由金門縣政府參議張瑞心、金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席黃文欣，與前縣長、現任台北農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯等人，率先下蚵田挑蚵揭開序幕；隨後眾人戴上手套、拿起蚵刀與民眾同場體驗，現場氣氛迅速升溫。

主辦單位指出，今年準備逾5000公斤帶殼牡蠣供民眾免費剝取，所剖石蚵可自行帶回料理，現場並提供石蚵麵線現場品嘗；活動尚未開始便出現排隊人潮，下午2時已有近千人等候入場，開放入座瞬間席位即被搶滿，人氣爆棚。

張瑞心表示，金寧鄉與海為伍，石蚵文化承載地方歷史與討海人精神，透過體驗活動有助深化民眾對海洋文化的理解。楊忠俊指出，石蚵文化季邁入第23年，已成為金門重要文化品牌，近年更結合校園教育，培養未來產業接班力量。

黃文欣指出，氣候變遷與海水升溫影響養殖環境，加上人力老化，傳承壓力日益加劇，需透過活動與政策吸引青年投入。楊鎮浯則認為，石蚵文化具備國際觀光潛力，應結合行銷與產業升級，提升附加價值並兼顧永續發展。

董森堡分享自身體驗表示，從採蚵、擎蚵到剝蚵的每個過程都相當辛苦，呼籲民眾購買石蚵時應尊重價格，理解這是討海人的辛苦收入，他並建議未來可規劃常態性的體驗據點，讓更多外國遊客在非活動期間也能體驗金門石蚵文化。議員吳佩雯則表示，這是她首次參與千人剝蚵活動，感到相當新鮮且深具意義，她指出透過實際參與，更能體會漁民工作的辛勞與價值，認為這類活動不僅具娛樂性，更具有教育與文化傳承的重要功能，值得持續推廣。

現場除「海景第一排」邊剝蚵邊賞景的體驗外，也有三代同堂全家出動，甚至推著輪椅長者到場參與；主辦單位另設非金門籍旅客專區，並以接駁電瓶車串聯古寧頭和平紀念園區與南山路停車區，提升動線效率，同時吸引德國與東歐學生加入，展現活動國際吸引力。

來自國立金門大學的4名護理系應屆畢業生表示，透過網路得知活動後相約參加，能在畢業前體驗在地文化相當難得，也更能體會蚵農辛勞，「未來吃蚵會覺得更感動、美味」。

金門縣政府表示，石蚵文化季系列活動將持續推展，4月25日至26日將於金門大橋金寧端周邊舉辦主場活動，結合音樂晚會、親子體驗、市集與社區展演，擴大文化觀光效益。

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午4時在古寧頭北山出海口登場，現場湧入逾千名民眾，相當熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午4時在古寧頭北山出海口登場，現場湧入逾千名民眾，相當熱鬧。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，由縣政府參議張瑞心（左二）、金寧鄉長楊忠俊（右二）、鄉代會主席黃文欣（左一），與前縣長、現任台北農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯（右一）等人，率先下蚵田挑蚵揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，由縣政府參議張瑞心（左二）、金寧鄉長楊忠俊（右二）、鄉代會主席黃文欣（左一），與前縣長、現任台北農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯（右一）等人，率先下蚵田挑蚵揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，金門縣議員董森堡（右）、金寧鄉代表李俊龍（左）兩人體驗剖蚵。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，金門縣議員董森堡（右）、金寧鄉代表李俊龍（左）兩人體驗剖蚵。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午4時在古寧頭北山出海口登場，與會貴賓共同主持。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午4時在古寧頭北山出海口登場，與會貴賓共同主持。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，前縣長、現任台北農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯也首度下場剖蚵。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午登場，前縣長、現任台北農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯也首度下場剖蚵。記者蔡家蓁／攝影

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午在古寧頭北山出海口登場，現場「海景第一排」坐滿人，大家邊剝蚵邊賞景，直說是難得體驗。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵體驗」今日下午在古寧頭北山出海口登場，現場「海景第一排」坐滿人，大家邊剝蚵邊賞景，直說是難得體驗。記者蔡家蓁／攝影

金門 楊鎮浯

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