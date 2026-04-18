澎湖漁船遭中國大陸扣押近1月 陳雙全：尚無進展

高雄市政府發言人出現新面孔，市府今天宣布，由符瑋玲與宋祥岳接任發言人，兩人皆為八年級生，市長陳其邁以兩人具備國際視野與完整歷練，且長期在市府核心幕僚體系歷練，熟悉政策推動節奏，可協助新聞局長項賓和，強化對外溝通力道。

2026-04-17 18:23