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澎湖漁船遭中國大陸扣押近1月 陳雙全：尚無進展
澎湖籍漁船大進滿8號被查扣在中國福建近1個月，澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全今天表示，陸方回應案件仍在偵辦中，目前尚無進一步進展，仍待陸方相關單位決定。
陳雙全告訴中央社記者，澎湖籍漁船大進滿8號於3月27日軌跡顯示出現在廈門海域，疑似因非法售油給中國漁船，遭福建漳州海警查扣至今。
陳雙全表示，案發後曾致電表達關心，陸方回應案件仍在偵辦中、尚無結果，正等待上級作決定；至於是否可前往探視，陸方表示目前偵辦中不便安排，須待案情較為明確後再行通知。
大進滿8號漁船於3月24日中午自馬公港報關出海，船上包括陳姓船長、2名台籍船員及4名印尼漁工等共7人。船隻出港後旋即關閉船舶自動識別系統（AIS），25日凌晨2時於澎湖西北方約50浬（海峽中線以西13浬）海域重新開啟，並持續向中國廈門方向航行，至3月27日軌跡圖出現在廈門海域迄今。
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