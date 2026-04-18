千帆過盡 大鵬灣重型帆船橫渡小琉球賽海面「帆星點點」

大鵬灣帆船生活節今天在大鵬灣濱灣碼頭進行「重型帆船橫渡小琉球邀請賽」，是睽違7年再次重啟的經典賽事，吸引15支隊伍參賽，角逐冠軍殊榮及2萬元獎金。大鵬灣至小琉球繞島航線航程完整、海況相對穩定，是友善且具指標性的賽事航段。

在大鵬灣深耕帆船活動20幾年的楊瑞吉教練表示，目前全台帆船繞島賽僅澎湖、基隆及大鵬灣3處具穩定辦理的航線條件，其中大鵬灣至小琉球繞島航線對有意嘗試長距離航行的船隊而言較友善，也是具指標性的長距離賽事之一。

他說，重型帆船橫渡賽不僅是體力的較量，更是團隊合作與航行經驗的考驗，從升帆、控帆到掌舵，每個動作都需仰賴隊員間的高度默契，賽事不僅是追逐速度的快感，更是選手多年「看海經驗」的實戰展現。

大鵬灣國家風景區管理處表示，今日賽事結束後，明天還有獨木舟趣味競賽，共29隊團體參與。民眾除了參觀精彩賽事，也能利用周末假期與超人氣Kakao Friends合影，同時體驗熱鬧的市集與大型氣墊遊具。入夜後可漫步於「雲光島」及新「月漫步道」，感受大鵬灣獨有的浪漫夜色。

活動資訊可至「2026 大鵬灣帆船生活節」官方網站查詢。

大鵬灣帆船生活節今天在濱灣碼頭進行「重型帆船橫渡小琉球邀請賽」，吸引15支隊伍參賽角逐冠軍。圖／鵬管處提供