什麼都可拍賣 屏東執行署拍賣漁船喊「航海夢近在咫尺」

什麼都賣，什麼都不奇怪！行政執行署屏東分署將於4月27日公開競價拍賣「生成財3號」漁船，並從24日開始開放民眾於鹽埔漁港，近距離觀看漁船狀況後再決定。屏東分署也喊出「航海夢近在咫尺」口號，歡迎有興趣民眾投標。

屏東分署受屏東地檢署囑託，將於4月27日上午10時30分在屏東分署，公開競價拍賣「生成財3號」漁船；為便利民眾近距離觀看漁船狀況，4月24日下午3時許開放至鹽埔漁港現場觀覽，有興趣的買家可洽屏東分署（08-7366626轉5208）預約觀覽。

「生成財3號」為噸位16.69噸的動力漁船，船長15公尺、船寬4公尺，拍定後拍定人除繳納拍定價金外，尚需另外繳納由檢察機關先行墊付的鑑定費用7000元。

屏東分署提醒，本拍賣漁船漁業執照仍為有效狀態，如於偵查中變價拍賣，拍定後經農業部核處漁船漁業人收回漁業執照一年並執行完畢後，取得漁船所有權的拍定人，可依「漁業法」及「漁船建造許可及漁業證照核發準則」等規定向主管機關申請核發漁業證照。詳細內容及拍賣條件，可詳閱法務部行政執行署官網。