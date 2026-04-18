高雄首棟社宅問題頻傳 租戶可登記施作檢查保養

高雄市首棟社會住宅「凱旋青樹」多次發生漏水、警報誤響狀況，高雄市都發局表示，將進行家戶排水管檢查及藥劑保養作業，租戶可登記施作，確保安全且舒適的居住環境。

凱旋青樹社宅管理維護狀況多次登上新聞版面，多位議員都曾質詢過相關缺失。高雄市都市發展局今天表示，將與高雄市住宅及都市更新中心合作，在凱旋青樹社宅執行家戶排水管檢查及藥劑保養作業，持續從關懷、管理、照顧強化等面向推動社宅政策。

都發局今天透過新聞稿表示，維護作業包括家戶流理台、浴室排水管檢查及藥劑保養作業，藉此強化社宅排水管線維護，租戶即日起可至一樓服務台登記排定施作。

高雄市副議長曾俊傑日前質詢也說，高雄近年在各區都興建許多社宅，但首棟啟用的凱旋青樹卻頻頻出包，各項設施的保固期陸續到期，市府應建立社宅保固維護處理標準流程，並在保固期滿前主動檢修，避免保固期滿而索賠無門。

都發局表示，目前社宅已由高住都中心接管維護，也製作宣導維護圖卡加強住戶日常維護使用，若住戶發現排水不順暢，除可隨時通報修繕，服務人員到府查看，一樓服務台也備有簡易清理工具供民眾借用，避免類似情事再發生造成住戶生活不便。

此外，近日南部氣溫漸升，高住都中心提醒，定期清潔冷氣空調濾網可保持冷氣效能，呼籲住戶建立良好使用習慣，共同愛惜公有財產設備。