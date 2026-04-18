缺維護、招商不利…高雄城市光廊「黯淡無光」 市府9月再改造

高雄城市光廊啟用廿六年，光影裝置結合藝術林道曾蔚為風潮，後續卻因維護不佳、招商失敗，一度熄燈，二○一四年改建仍不見起色，目前藝術裝置斑駁、黯淡無光，周邊遭街友占據，成城市破敗一角；工務局今年斥資近六千萬元增設生態友善環境和光影互動裝置進行改造，盼重新點亮光影魅力。

工務局表示，城市光廊未來全區燈光結合夜間展演與地景藝術，創造夜景魅力；喬木樹蔭下採透水性鋪面，兼具實用性與景觀表現，也將增設街道吧台和多樣化座椅，吸引民眾停留，工程最快九月動工，明年中啟用。

二○○一年市府和九名在地藝術家合作，將全長十八公尺林蔭走廊搭配光影裝置，打造為城市光廊，但委外八年因嚴重虧損熄燈，二○一四年曾斥資六千萬元改建短暫活化，近年又因高雄都心轉移和周邊商圈沒落，人潮不再。記者直擊，當地七彩玻璃平台、生命之樹藝術裝置黯淡無光，甚至褪色、鏽蝕。旅客批「完全看不出來光廊樣子」。

議員黃文益日前質詢，指城市光廊藝術裝置已斑駁，步道、木棧道殘破不堪，夜晚街友占據，他多次爭取改建，去年雖編設計經費，疑因預算不足頻頻流標。

工務局去年十一月決標並啟動細部設計，初估改建需花六千萬元，本月十五日辦公民說明會，議員郭建盟建議導入AI提升民眾參與，強化後續維護機制，同時串聯周邊商圈人流，擴大效益。議員湯詠瑜認為，規畫時就應預留充足電力和基礎管線，多辦藝文或市集活動，找回人氣，「硬體空間升級固然重要，但靈魂在於人」。