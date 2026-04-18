營運51年高雄大統五福店退場 周邊商圈陷低潮…地方盼別蓋房

高雄中央公園旁的大統百貨五福店因租約到期，今年二月底熄燈，三月啟動拆除，這座營運五十一年、曾是東南亞最大的百貨公司「落幕」，周遭玉竹、新堀江等商圈陷入低潮，弔詭的是百貨所在一筆土地，竟賣到每坪三八○萬元，創歷史次高，帶動周邊房價成長逾一成。專家認為，未來大統拆除後應規畫更新的商業型態，當地才能浴火重生。

大統五福店退場，鄰近商圈也沒落，經發局表示，早在去年已補助商家進駐，補助金最高達一四○萬元，推動新堀江、玉竹商圈轉型，其中玉竹街重新鋪設路面、重整人行空間、夜間照明升級，約六十家業者評估進駐。

大統百貨一九七五年開幕，曾是東南亞最大百貨公司，不料一九九五年失火歇業，空置長達十年，二○一○年轉型為「大統五福店」，租約在今年二月底屆滿，大統集團宣布結束階段性營運。

新堀江商店街永續發展協會統計，五年多前還有兩百多個攤商與店家，目前僅剩一四三個，隨處可見招租廣告，「大統百貨撤後，人潮差很多」。中央公園商圈發展協會理事長林濬鴻說，過去消費者從大統百貨外溢周邊，如今建物封閉待拆，市中心土地成灰暗地帶，商店顧客減少約三成。

玉衡里長蔡瑞彬說，大統原先有健身房、連鎖餐廳客源，歇業後對當地影響大，「希望後續能維持商業行為，別蓋住宅」。新堀江商店街永續發展協會總務陳志豪說，大統歇業，但新堀江小型店面租金仍高達六萬元，青年店家進駐意願低。

據實價登錄，大統百貨所在地今年元月曾有一筆十九點七坪土地易手，成交價七四七一點八萬元，換算單價高達三八○萬元！市場預測，緊鄰大統五福店的「惜福雅集博物館」（舊原宿廣場）已被興富發集團買走，日後賣給建商的機率應不小。不過大統集團表示暫無販售土地建物計畫，傾向招商甚至改建擴大營運。

議員許采蓁認為，大統五福店熄燈後，市府不能只用市集、補助當成振興，周邊商圈要有長期規畫，另外同步改善五福路城市光廊和街區立面。