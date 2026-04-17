親子攜寵物旅遊夯 高雄推友善旅宿華園、多野樂奪冠

親子攜寵物旅遊風潮興起，高市觀光局推動親子與寵物友善旅宿輔導計畫榜單揭曉，親子友善旅宿由華園大飯店草衙館奪冠，義大皇家酒店、福容大飯店高雄分居二、三名；寵物友善旅宿則由多野樂旅館拿下第一，杉菻行旅、義旅舍緊追在後；前三名各抱回5萬、3萬與2萬元獎金。

觀光局長高閔琳表示，親子與寵物共遊已成為旅遊新常態，過去能住就好的時代已不能滿足市場，從空間動線、清潔管理到服務細節，旅宿必須重新設計，才能跟上市場需要。

該計畫自去年8月起辦理說明會，邀產官學專家分享實務經驗，針對寵物友善及親子友善兩大主軸，協助業者精進服務流程與設施設備。

高閔琳說，以冠軍華園大飯店草衙館為例，不只把房間變大，而是把體驗做滿，孩子能在專屬空間動手做早餐，住宿變成一場沉浸式親子活動。

拿下寵物組第一的多野樂旅館，從空間到流程全面為毛孩量身打造，從清潔消毒、隔音安全到寵物泳池、美容空間，一應俱全，讓毛孩不再只是被允許入住，而是真正被當成住客。

中央公園英迪格酒店就推出寵物鮮食套餐，讓人寵共享用餐時光，獲得行銷推廣特別獎；SOHO工坊眷村生活體驗館與底加睏眷村民宿分別拿下網路人氣獎，對於有感體驗產生共鳴。

高市觀光局補充，這次計畫共輔導15家親子友善旅宿及10家寵物友善旅宿，由專家團隊實地訪視，針對空間規劃、服務流程、衛生與安全等面向提出改善建議，並透過競賽評比選出優質業者。

觀光局強調，將持續攜手旅宿業者，因應多元旅遊需求，優化住宿環境，讓民眾無論親子出遊或攜帶寵物同行，都能享有安全、便利且舒適的旅遊體驗，提升服務品質和特色。

高雄親子與寵物友善旅宿榜單揭曉。圖／高雄市觀光局提供

搶攻親子寵物共遊商機，高雄友善旅宿評比出爐。圖／高雄市觀光局提供