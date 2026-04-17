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資安專家克利斯坦森訪台 示警基建韌性與深偽威脅

中央社／ 高雄17日電

美國資安專家克利斯坦森受邀訪台分享資安重要性，他說，從俄烏戰爭經驗可發現，基礎建設的韌性至關重要，也提醒台灣應警惕AI生成的深偽技術（Deepfake）與錯誤訊息攻擊。

克利斯坦森（Guillermo Christensen）受美國在台協會高雄分處（AITK）之邀，14至17日訪問台灣，與數位發展部、台南市政府、高雄市政府、屏東縣政府探討資安重要性，他到數發部發表「從烏克蘭和伊朗學到的網路安全經驗」簡報；今天則到高雄市政府進行桌上兵推，探討面對網路威脅持續升溫，政府該如何提早應對做準備。

克利斯坦森今天下午在AITK向媒體分享此行經驗，他說，俄烏戰爭為全球資安防禦提供重要教訓，烏克蘭在戰事前夕，雖遭受大規模電力與通訊網路攻擊，但因政府與私人企業早已建立緊密的情報交換，並將數據移轉至雲端備援，才得以在戰火中維持社會運作。克利斯坦森說，台灣與烏克蘭都位處地緣政治前線，面臨高度網路入侵風險，現在全球面對的都是軍事攻擊結合網路攻擊的「混合式戰爭」，雖然不希望發生在台灣，但台灣極有可能面臨這種威脅。

他提及，以2022年俄烏戰爭為例，俄羅斯在正式發動軍事攻擊前，早已發動頻繁且嚴重的網路攻擊；如果台灣觀察到來自中國的網攻頻率增加，可能代表更有威脅的行動正在醞釀。

克利斯坦森說，無論在烏克蘭、伊朗或美國，關鍵基礎設施永遠是各種型態攻擊的首要目標。

談到今天至高雄市府桌上兵推，他說，是以真實發生過的情境當作背景，模擬各機關在極大壓力與緊迫時間下的決策過程。

克利斯坦森表示，兵推的主要目的不是為了找出弱點，而是要在練習中可以犯錯和討論，以避免在真實危機發生時做出錯誤決策，在危機發生時最缺乏的就是時間，但是如果在事件發生前有預先思考與討論，就能爭取更多決策時間。

克利斯坦森也說，現在的網路攻擊與勒索軟體攻擊情況不同，現在的網路攻擊往往安靜、沉默，且難以評估範疇，就如同美國將中國駭客代號取名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）或「伏特颱風」（VoltTyphoon），這些駭客可能潛伏多年才被發現。

針對近年來日新月異的AI技術，克利斯坦森認為，攻擊者正利用生成式AI技術製作高度逼真的深偽影像與語音；雖然AI技術是雙面刃，可以幫助防禦者，也能協助攻擊者，「目前AI的發展更傾向於對攻擊者有利」，攻擊者只需利用AI找到系統中的弱點即可攻入，但防禦者卻必須動用龐大資源守護大範圍的系統。

網路攻擊 資安

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