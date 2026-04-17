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澎湖小小警察體驗營登場 學童歡笑聲中沉浸安全教育

中央社／ 澎湖縣17日電

警察不只會抓壞人，更是守護孩子們的溫暖大朋友！來自澎湖講美國小學童們，今天在警局小小警察體驗營中，實地與警察零距離互動，讓交通安全與法治觀念在歡笑聲中向下扎根。

澎湖縣警察局舉辦「小小警察體驗營」活動，今天邀請澎湖棒球名校「講美國小」40名小朋友率先體驗，學童們難得充當一日小警察，非常開心過癮。

澎湖警察局舉辦「小小警察體驗營」活動，安排有警犬緝毒神技、霹靂裝備解密、警用重機試乘與互動式交安宣導，除讓小朋友們親身體驗感受一番、留下難忘回憶，也可從中了解警察勤務辛勞，對警察們說聲讚。

澎湖縣警察局表示，「小小警察體驗營」活動，即起不定期推出，歡迎縣內各學校或機關團體至「澎湖縣政府警察局全球資訊網」預約，或於上班時間撥打專線（06）927-1389洽詢，一起為孩子安全教育加分。

澎湖縣 警察 教育

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