讓世界看見澎湖漁村 風櫃國小學童國際繪畫賽得獎

澎湖風櫃國小顏芷葳小朋友，參加由國際綠十字白俄羅斯分會第21屆「我的家園」國際繪畫比賽，獲得三等獎佳績，讓世界看見澎湖漁村生活風貌，展現在地文化特色與人文故事。

澎湖副縣長林皆興今天代表縣府表達祝賀，肯定顏芷葳在藝術創作上優異表現，讚許其透過畫作，讓世界看見澎湖；特別感謝校長林妍伶及主任許瑜泫等人用心指導與陪伴，讓學生在興趣中持續精進，拓展國際視野，期盼未來持續發光發熱，為澎湖爭光。

林皆興表示，澎湖四面環海、以海為家，顏芷葳以細膩筆觸描繪漁村生活，將在烈日下整理漁網、曬小管，以及漁民出海捕魚辛勞景象生動呈現，不僅真實反映澎湖漁民生活樣貌，更展現澎湖人「三點水」刻苦耐勞、戰風戰浪精神，深具文化意涵與教育價值。林皆興指出，此次競賽競爭激烈，顏同學能脫穎而出實屬不易，除展現個人藝術天賦與長期努力外，也體現對家鄉深厚情感。

澎湖縣政府表示，風櫃國小長期推動海洋教育，透過多元課程與戶外教學，鼓勵學生探索海洋與在地文化，包括舉辦水下畢業典禮，種植珊瑚及潮間帶踏查、牽罟、石滬漁法體驗、海洋淨灘與食魚教育等課程，培養學生對海洋環境的關懷與責任感，展現學校深耕在地教育成果。

國際綠十字白俄羅斯分會第21屆「我的家園」國際繪畫比賽，共計有來自全球24個國家、6770件作品參賽，顏芷葳小朋友從中脫穎而出。