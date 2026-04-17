高市府新人事 8年級符瑋玲、宋祥岳任發言人

高雄市政府發言人出現新面孔，市府今天宣布，由符瑋玲與宋祥岳接任發言人，兩人皆為八年級生，市長陳其邁以兩人具備國際視野與完整歷練，且長期在市府核心幕僚體系歷練，熟悉政策推動節奏，可協助新聞局長項賓和，強化對外溝通力道。

高市府表示，兩人都屬「內升型」發言人，符瑋玲35歲，擁有輔仁大學企管學士與中山大學政治學碩士背景，歷練橫跨副市長辦公室、研考會、教育局與青年局，長期貼近市政運作核心。

宋祥岳27歲則具備跨國學歷，畢業於美國印第安納大學布盧明頓校區心理學系，取得日本東京法政大學企管碩士，曾任市長室、新聞局機要秘書，亦在高雄市工商發展投資策進會歷練政策與產業面向。

兩人過去在機要幕僚期間表現穩定，對市政節奏與政策脈絡掌握度高，此次轉任發言人，被視為補強市府對外說明與議題回應速度的重要布局，面對市政議題日趨複雜，加上青年族群對公共政策關注升溫，市府也期盼透過青年活力和創意成為溝通窗口，與青年世代拉近距離，縮短政策與民意之間的距離。