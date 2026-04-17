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屏東美術館化身伸展台 館內色彩線條穿上身走秀

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣立美術今天舉辦「創齡穿搭工作坊」成果走秀，將原本靜態展示空間化身為動態伸展台。圖／文化處提供
屏東縣立美術今天舉辦「創齡穿搭工作坊」成果走秀，將原本靜態展示空間化身為動態伸展台。圖／文化處提供

屏東縣立美術館推出「屏美放閃－2026藝術教育系列活動」，今天舉辦「創齡穿搭工作坊」成果走秀，將原本靜態展示空間化身為動態伸展台，十餘名學員透過觀察畫作中的色彩與線條，穿上自己重新詮釋的服裝，在美術館留下專屬自己的閃亮時刻。

活動邀請萬秀洗衣店主理人張瑞夫與金馬獎電影「美國女孩」造型師張椆婷策畫，分成兩場次，首場「美術館穿什麼？打開畫框與衣櫃的對話」帶學員走入展間進行觀察與感知練習；「穿出我的屏美Style」則在專業造型師協助下完成個人造型，並於美術館空間進行成果走秀與影像紀錄。

張瑞夫擅長老衣穿搭風格，曾獲BBC、CNN等國際媒體關注；張椆婷則有近十年影視造型經驗。兩人引導學員從屏美館典藏作品的色彩、線條等元素中尋找視覺線索，並結合自身衣櫃裡的私藏服飾走秀。

學員們在造型師協助下，將畫作中的色彩、線條與氛圍轉化為穿搭語言，有的以鮮明配色打造視覺亮點，有的透過層次堆疊展現全新自我風格，美術館瞬間化身為充滿藝術氣息的伸展舞台。

文化處表示，美術館不應只是安靜的展示空間，更是能夠激發生活靈感的場域。今年三月正式開館後，以形塑「動態的美術館」為核心概念，引導民眾從靜態觀展轉向動態參與，讓不同的族群都能以最親近的方式走入藝術。

屏東縣立美術今天舉辦「創齡穿搭工作坊」成果走秀，將原本靜態展示空間化身為動態伸展台。圖／文化處提供
屏東縣立美術今天舉辦「創齡穿搭工作坊」成果走秀，將原本靜態展示空間化身為動態伸展台。圖／文化處提供

屏東縣立美術今天舉辦「創齡穿搭工作坊」成果走秀，將原本靜態展示空間化身為動態伸展台。圖／文化處提供
屏東縣立美術今天舉辦「創齡穿搭工作坊」成果走秀，將原本靜態展示空間化身為動態伸展台。圖／文化處提供

屏東 美術館

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