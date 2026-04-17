金酒大陸市場崩跌營收僅27% 洪允典批「20年最慘」要求精簡人力

金門縣議會定期會今日進行縣政總質詢，議長洪允典事先製作影片、用語音質詢指出，金門酒廠（廈門）貿易有限公司114年度行銷預算大幅縮水、執行率偏低，營收達成率更僅27.74%，創下經營中國市場20年來最差成績，要求金酒公司正視結構性問題，推動組織重整與人力精簡。

議會專案報告顯示，金酒廈門公司114年度原編列行銷費用1.54億元，最終僅核准約3074萬元，但實際執行僅約685萬元，執行率22.31%。其中，印刷裝訂與廣告費執行率僅15.61%，公關費更低至7.94%，顯示傳統行銷模式幾近停滯。

報告直指，營運不振除內部因素外，也受到中國經濟下行、白酒市場需求收縮影響；同時原總經銷商「旺大順公司」上半年違約，金酒於7月底終止合作，年底改由建發（海南）公司接手，通路體系劇烈重組，進一步衝擊銷售。

在行銷策略上，金酒廈門公司雖參與成都糖酒會、廈門旅博會等14場展會，並經營微博、微信、小紅書等社群平台，其中微博閱讀量突破千萬人次，但整體成效未能反映在營收表現上。

洪允典指出，面對通路改由總經銷主導、行銷重心轉向數位化，金酒應全面檢討人力配置。他建議，優先縮減公關與行政人力，精簡傳統廣宣團隊，改以培養數位行銷與數據分析人才，同時調整業務人員角色，從過去終端銷售轉為總經銷管理與大客戶維繫。

此外，他也主張導入「專案制」彈性人力，將展會活動執行外包，避免養成過多閒置人力，以降低固定成本。

對此，金酒公司董事長吳昆璋回應，認同議會建議，強調廈門公司作為純貿易公司，確實無須過多編制；若採任務編組方式成立「大陸事務組」，可隨時檢討推動，但若涉及組織章程調整，仍須報縣府並經董事會及議會核定。

金酒廈門分公司總經理丁丞康則指出，目前廈門公司編制20人（含1名台籍人員），若「大陸事務組」今年成立，將依任務導向逐步縮減至12至14人。不過他也強調，因中國財稅制度特殊，會計與稅務須分設人力，加上品牌維權、打假、報關與物流管理等工作仍需專責人員，有些專責人力是無法裁減；其他部分，今年1到3月也已經開始運作ERP作業化系統，希望能再精簡人力。

洪允典則直言，現行人力仍嫌過多，且廈門公司由早期以金門籍為主，轉為多數為陸籍員工，已出現「本末倒置」現象，要求金酒在調整人力同時，也應兼顧在地就業機會，後續將再安排專案討論。

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