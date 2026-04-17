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影／為平息塑膠袋之亂催產能？ 高雄新三輕跳機 中油駁：檢修異常

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中油新三輕壓縮機今天傳出跳機，燃燒塔噴出火焰伴隨濃煙竄出，環保局派員到場稽查、監測。圖／高雄市環保局提供
中油新三輕壓縮機今天傳出跳機，燃燒塔噴出火焰伴隨濃煙竄出，環保局派員到場稽查、監測。圖／高雄市環保局提供

高雄中油新三輕壓縮機今天上午傳出跳機，燃燒塔火焰伴隨濃煙竄出，發出巨大聲響和震動，引發居民恐慌，燃燒塔火光已漸小、狀況恢復穩定；市議員邱于軒質疑，這次工安事故可能跟為了因應塑膠袋之亂，塑膠原料缺料趕工增加乙烯產能有關。中油回應，設備檢修期間產生異常，與缺料趕工無關。

邱于軒表示，接獲通報後，隨即前往現場了解狀況，她表示，民眾對突如其來的聲響與震動感到相當不安，也憂心是否與近期塑膠原料供應緊張有關，質疑中油是否因缺工缺料而加大生產量，引發工安風險。

她說，現在燃燒的氣體是乙烯，民眾質疑是否因塑膠原料供應問題，導致中油提高產量，中油是否因為這一次塑膠原料缺工缺料，以至於要增產，然後影響這次公安的整個狀況，仍有待釐清。

邱于軒指出，高市環保局與中油均已掌握狀況，持續監控整廠運作與空氣品質，都在嚴加監控整廠的狀況，確保安全無虞。

中油強調，這次事件係設備檢修期間產生異常，啟動安全連鎖機制，將製程氣體排放至燃燒塔燃燒，缺料趕工無關。

中油新三輕壓縮機今天傳出跳機，燃燒塔噴出火焰伴隨濃煙，環保局派員到場稽查、監測。圖／高雄市環保局提供
中油新三輕壓縮機今天傳出跳機，燃燒塔噴出火焰伴隨濃煙，環保局派員到場稽查、監測。圖／高雄市環保局提供

高雄中油新三輕壓縮機今天上午傳出跳機，燃燒塔火焰伴隨濃煙竄出。圖／市議員邱于軒提供
高雄中油新三輕壓縮機今天上午傳出跳機，燃燒塔火焰伴隨濃煙竄出。圖／市議員邱于軒提供

高雄中油新三輕壓縮機今天上午傳出跳機，燃燒塔火焰伴隨濃煙竄出。圖／市議員邱于軒提供
高雄中油新三輕壓縮機今天上午傳出跳機，燃燒塔火焰伴隨濃煙竄出。圖／市議員邱于軒提供

中油 邱于軒 高雄

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