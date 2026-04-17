發現百年前「鳳山街役場」構造 高雄文化局允保留

高雄市立圖書館曹公分館近日進行耐震補強工程，意外露出百年前「鳳山街役場」構造，文史團體盼能完整盤點建物狀況並重現原貌。文化局表示，將調整工程，避免破壞遺跡。

民進黨高雄市議員林智鴻今天與文史團體一起在原址召開記者會，並遞交陳情書，為歷史建物請命。林智鴻說，曹公分館近日施作工程意外發現早期建築遺構，雖然文化局即時停工，保留公民參與討論空間，但文史工作者仍擔心更多歷史物件遭工程破壞，盼文化局能有完整規劃。

高雄市立圖書館曹公分館百年前在日治時代曾是「鳳山街役場」，戰後由國民政府接收後曾為高雄縣警察局，而後改為鳳山鎮公所。圖書館今年1月起閉館進行耐震補強工程，過程中意外發現百年建築的拱形窗戶紅磚，經老照片、舊有紅磚比對，確認是珍貴的歷史原貌。

文化局副局長簡美玲今天也參與現地會勘並回應文史工作者訴求，她說，這棟歷史建物經多次修復、擴建後原貌已不復見，此次工程中意外發現歷史紅磚造，文化局已進行專業諮詢，協請結構團隊調整工程的結構位置，工程完工後將讓拱形窗戶完整呈現，後續也會與文史團體一起推廣文化。

打狗文史再興會社常務理事陳坤毅說，228事件期間，鳳山街役場、警察局與中山堂周邊都是地方情勢變化的重要現場，鳳山最終能避免更大規模軍民衝突，相關空間皆為關鍵見證。如今舊中山堂已不復存在，若連街役場遺構也在工程中遭受破壞，地方歷史紋理恐將再度斷裂。

活動中文史工作者透過林智鴻遞交陳情書，訴求包括現況盤點、公民對話，以及歷史縫合，希望在工程條件許可下，以外觀完整復舊為最終目標，除維持現有圖書館設施外，應增強鳳山文化歷史展示推廣功能，讓此處成為縫合鳳山舊城區日治與清代的關鍵樞紐。

針對文史工作者要求的文化資產價值評估，簡美玲說，雖然此建物超過50年，但因為這次耐震補強工程規模沒有到達處分標準，依規定不需要進行文資評估，後續將留意調查研究的基礎評估辦理。