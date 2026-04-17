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屏東邁入超高齡社會 2制度協助失智長者防詐保產

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
民眾可利用「監護宣告」與「輔助宣告」制度，為家中判斷能力不足的親人做保障，避免衍生詐騙或財產糾紛。圖／縣府提供
民眾可利用「監護宣告」與「輔助宣告」制度，為家中判斷能力不足的親人做保障，避免衍生詐騙或財產糾紛。圖／縣府提供

屏東已邁入超高齡社會，失智長者及身心障礙者在財產管理上的需求更需要制度保障。屏東縣政府社會處提醒，民眾可以善用「監護宣告」與「輔助宣告」制度，為家中判斷能力不足的親人建立完善保障，避免衍生詐騙或財產糾紛。

社會處表示，社會上常見家屬在親人失能後，卻無法合法代為處理財務或重要決策的困境。透過法院裁定的監護或輔助制度，不僅能確保當事人權益，也能減少後續爭議。

其中「監護宣告」適用於完全無法辨識或表達意見者，由監護人擔任法定代理人，全面處理相關事務；「輔助宣告」適用於辨識能力不足者，當事人仍保有部分行為能力，僅在涉及財產處分、借貸或訴訟等重大事項時，需經輔助人同意，兩者依個別能力狀況提供不同程度的保障。

如有申請需求，可向受宣告人住所地的法院提出聲請（屏東縣民可向屏東地方法院辦理），申請人包含本人、配偶、四親等內親屬或其他利害關係人，並應備妥戶籍資料、醫療診斷證明、相關同意書及親屬關係文件等。

社會處也提醒，現行法制已設有「意定監護」制度，民眾可於意識清楚時預先指定未來監護人，並以契約方式完成安排，一旦日後喪失判斷能力，法院將優先依其意願進行監護人選任，有助於落實自我決定權。

民眾對相關制度有疑問，可洽詢縣府社會處（08-7320415#5459）或向法律扶助基金會尋求專業協助，以確保自身與家人的權益。

民眾可利用「監護宣告」與「輔助宣告」制度，為家中判斷能力不足的親人做保障，避免衍生詐騙或財產糾紛。圖／縣府提供
民眾可利用「監護宣告」與「輔助宣告」制度，為家中判斷能力不足的親人做保障，避免衍生詐騙或財產糾紛。圖／縣府提供

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