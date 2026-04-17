安心手鍊覆蓋率偏低 民代批高雄失智防護被動

高雄市65歲以上逾50萬人，占比突破21%，其中評估潛在失智者約達4.5萬人，民代披露去年下半年失智長者安心手鍊僅發出374條，覆蓋率不到1%，比例偏低，核發速度被動且緩慢，凸顯宣導不足；社會局表示，將結合普查擴大安心手鍊發放。

議員黃彥毓表示，全市潛在失智長者達4.5萬人，114年下半年安心手鍊發放不到400條，落差非常大，政策推動明顯不足，有長者已接近80歲才主動申請，以防哪天突然失智症上身，但其實更多人根本不知道自己已出現失智徵兆。

他質疑，市府是否應更主動透過基層系統擴大宣導與發放，包括結合民政體系、里幹事等第一線人員，主動接觸潛在高風險族群，加速建立防走失與即時定位的安全網。

此外，長照機構失智照護量能同樣不足，黃彥毓說，高雄147家老人機構中，僅2家設有失智專區，床位僅34床，遠低於實際需求，要求市府研議提供誘因，鼓勵民間機構投入失智照護。

他強調，隨著高雄進入超高齡社會，失智問題將持續擴大，若缺乏足夠的預警與照護量能，不僅家庭壓力沉重，也恐衍生更多社會問題，呼籲市府儘速補強制度缺口，從預防、辨識到照護全面提升。

社會局長蔡宛芬回應，安心手鍊透過關懷據點推動，與衛生局合作進行宣導與健康教育，讓長輩了解失智症狀與相關治療方式，目前手鍊申請多由家屬主動提出，但市府已在內部會議中討論，將針對「曾有走失紀錄」長者，改採主動關懷機制，提供申請安心手鍊或衛星定位設備的服務。

蔡宛芬表示，市府正配合中央辦理獨居老人需求普查，未來也將結合民政系統，在第一線訪查時，由普查人員主動辨識有需求的長輩，如果發現有需要衛星定位或安心手鍊，也會主動提供資訊，協助申請。

失智照護量能方面，她坦言，社會局主管多為49床以下的小型機構，若全面轉型為失智專區，對業者而言在照護難度與人力負擔上確實較高，因為失智長者本來就比較難照顧。

她說，將評估與中央合作，研議透過補助或獎勵機制，提高民間機構投入失智專區的意願，逐步提升整體照護量能。