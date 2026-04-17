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環保樹灑葬接受度高 民代提議高雄市民免費

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

近年各縣市相繼推廣環保樹葬，高雄有三處樹灑葬區，每件收費介於二千元到五千元間，外縣市民眾收費則為六倍，議員主張比照其他縣市推動市民免費政策，提升使用率；殯葬處回應，目前收費是依公立殯葬設施標準訂定，高雄近年使用量居六都第二，未來將視使用情形檢討是否調整收費。

殯葬管理處長黃中中說，高雄二○一四年到二○一八年推動樹葬免費，二○一九年改依公立殯葬設施收費，樹葬每罐一萬元、灑葬五千元，初期件數一度下滑，市府隨後調整費用，雖為六都最高，但近年樹灑葬使用量已居六都第二，顯示接受度高。

環保樹灑葬約推廣廿五年，高雄市目前在旗山、燕巢、杉林區各設一處樹葬區，共提供四四八○個穴位，殯葬處統計二○一○年至去年底，樹葬受理申請件數達一萬七七三七件，灑葬五七八八件。其中燕巢深水璞園收費五千元，旗山生命園區收四千元，杉林生命紀念園區收費二千元。

議員李雅芬質詢表示，雙北、桃園、台中都提供市民免費樹葬，雙北及桃園甚至連外縣市民也免費，高雄市對外縣市民則按市民收費標準「六倍收費」！樹灑葬依法在埋葬滿一年後會翻土活化土壤、永續利用，為鼓勵民眾多使用樹灑葬，市府應提供市民免費服務。

黃中中說，民眾大都認同樹灑葬區環境良好，即便高雄公私塔櫃位充足，樹灑葬使用量仍不斷提升，由於相關規費收入是用以提升園區環境品質，因此後續將視使用情形評估是否調整。

永續 高雄市 高雄

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