高雄市原民會工作繁重 公務員人力少 增加約聘僱因應

高雄桃源、那瑪夏及茂林三個原住民行政區面積廣達一三七五平方公里，原住民事務委員會公務員人力少，服務區幅員廣，流動率近三年都居各局處前三名，議員認為縣市合併後人力多年未增加，高雄與新北市原民人口比例相當，面積是新北市四倍大，人力卻相對少。人事處說，已增加約聘僱人員，減輕壓力。

議員湯詠瑜調查近三年高雄市府各局處公務員流動率，二○二三年、二○二四年原民會都是第一名，去年改由毒防局奪冠、流動率高達百分之卅六點六，原民會雖不再是第一名，仍居第二位。

議員高忠德表示，高雄市二○○三年成立原民會，正式編制廿七人，新北市二○一○年成立原民局，編制卅五人，今年預計擴充至卅八人。兩地原住民人口約占百分之十二，新北市面積三百廿一平方公里、高雄一三七五平方公里，高雄範圍大，人力卻少。

高質疑，原民會工作多且繁重，市府應考慮「升格」，以利人力擴編。人事處長康人方回應，無論原民會或升格原民局，都是市府一級機關，統籌協調功能沒有落差，近年原民會預算員額有增加一人，不足人力以約聘雇人員補足。

據高雄市政府組織系統表，原民會編制員額廿八人、毒防局卅五人。康人方解釋，各縣市公務員有總額限制，這幾年公務員流動率較高的局處多為人事編制較少的機關，若有人退休或調動，就容易被凸顯。