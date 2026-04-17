聽新聞
0:00 / 0:00

高雄公務員辭職 5年增幅近7成 民代籲改善工作壓力

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高雄市教育局日前舉辦AI教師增能研習活動，議員建議市府也該善用人工智慧幫公務員減輕工作壓力。圖／高市教育局提供
高雄市教育局日前舉辦AI教師增能研習活動，議員建議市府也該善用人工智慧幫公務員減輕工作壓力。圖／高市教育局提供

近十年公務員報考率減逾五成，「鐵飯碗」吸引力下滑，高雄廣義公務員四萬七千人，近五年辭職人數高過全國平均值，基層公務員哀怨每天至少處理廿份公文、休假出國還要回一九九九專線。民代不滿市府去年砸上億元推動數位孿生城市，卻未善用AI幫公務員減壓，應普查壓力來源對症下藥。

研考會表示，將與人事處合作進行公務同仁職場調查；第三代公文系統測試中，正式上線後可改善相關問題。

議員白喬茵質詢指出，從二○二○年至二○二四年資料分析，高雄公務員辭職人數五年增幅為百分之六九點一六，高過全國平均值百分之五七點一四，增幅快破七成。據新北市政府調查，公務員壓力來源以工作壓力占首位，原因不外乎公文量太多，反觀雲林與鴻海合作研發語言模型，下指令可擬公文初稿，嘉義也研發公文系統，花幾百萬元就替公務員節省很多時間，國外也有成功案例。

「高雄老是喊智慧城市，事實上一點也不智慧」議員許采蓁指高雄常辦大型活動，導致公務員不斷加班，另外很多人反映高雄公文系統非常難用，同樣內容常需不斷複製貼上，導致電腦容易當機。

研考會主委陳博洲表示，第三代公文系統已在十四個局處試辦，之後會擴大至其他局處運用，會努力讓同仁用手機也可以處理公文，不用綁在辦公桌前，另鼓勵公務員在不影響資安下用AI寫公文，市府跟鴻海合作語音辨識及線上處理等方案，利用科技幫同仁簡化流程及公文量。

議員湯詠瑜說，近年公職吸引力下降，網路投票認為制度僵化是主因，為留住人才，台北市政府讓家中有十二歲以下小孩的員工可提早一小時下班，不足時數可採居家辦公，人事處應該有具體的「留才診斷」，提供友善工作環境。

人事處長康人方回應，市府會預先盤點人力，若知道人員有升遷、外補或考試職缺會提早作業，另市府每個機關都有兩小時育兒彈性工時，一小時哺乳減免工時；家中如有十二歲以下幼兒，可申請居家辦公。

公務員 白喬茵 高雄

延伸閱讀

去年死亡人數僅次高雄！台南市警局訂車禍死亡上限 基層反彈

新聞眼／給顏慧欣交代 讓公務員安心

【即時短評】顏慶章為顏慧欣發聲：公務員鞠躬盡瘁 需要的是一個交代

不夠友善？高雄宮廟教堂無障礙達標率僅1.3% 市府將盤點

相關新聞

高雄新增10里…里長選舉競爭激烈 左營兩參選人搶掛柯志恩同框照片

高雄市7月1日起將新增10個里，藍綠里長參選人競爭激烈。左營區高鐵里長參選人黃瑋樺與福華里長參選人卜憲威已在左營高鐵站旁張掛與國民黨高雄市長參選人柯志恩的合體看板，這也是全高雄首塊「市長與里長參選人聯合看板」，展現基層力挺的團結氣勢。

高市議員陳美雅父親、前市議員陳明吉辭世 享壽87歲

高雄市議會第四屆議員陳明吉，也是現任議員陳美雅的父親病故，享壽87歲，4月28日在高雄市立殯儀館舉辦告別式。陳美雅曾在父親節前夕分享，父親從政前是雕刻藝術家，佛光山大雄寶殿及大悲殿散布父親作品，她會從政也是受父親影響，期望自己像父親一樣做事，服務及影響更多人。

高雄公務員辭職 5年增幅近7成 民代籲改善工作壓力

近十年公務員報考率減逾五成，「鐵飯碗」吸引力下滑，高雄廣義公務員四萬七千人，近五年辭職人數高過全國平均值，基層公務員哀怨每天至少處理廿份公文、休假出國還要回一九九九專線。民代不滿市府去年砸上億元推動數位孿生城市，卻未善用AI幫公務員減壓，應普查壓力來源對症下藥。

高雄市原民會工作繁重 公務員人力少 增加約聘僱因應

高雄桃源、那瑪夏及茂林三個原住民行政區面積廣達一三七五平方公里，原住民事務委員會公務員人力少，服務區幅員廣，流動率近三年都居各局處前三名，議員認為縣市合併後人力多年未增加，高雄與新北市原民人口比例相當，面積是新北市四倍大，人力卻相對少。人事處說，已增加約聘僱人員，減輕壓力。

環保樹灑葬接受度高 民代提議高雄市民免費

近年各縣市相繼推廣環保樹葬，高雄有三處樹灑葬區，每件收費介於二千元到五千元間，外縣市民眾收費則為六倍，議員主張比照其他縣市推動市民免費政策，提升使用率；殯葬處回應，目前收費是依公立殯葬設施標準訂定，高雄近年使用量居六都第二，未來將視使用情形檢討是否調整收費。

金門民代提議 府會擬赴陸考察新四通現況

金門縣議會總質詢昨聚焦在兩岸政策發展，議員要縣府別「紙上談兵」，應主動出擊掌握情勢，建議府會二十七日組團到大陸實地走訪，獲議長洪允典裁示同意。兩岸互動呈現金門地方熱、中央冷態勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。