高雄公務員辭職 5年增幅近7成 民代籲改善工作壓力

近十年公務員報考率減逾五成，「鐵飯碗」吸引力下滑，高雄廣義公務員四萬七千人，近五年辭職人數高過全國平均值，基層公務員哀怨每天至少處理廿份公文、休假出國還要回一九九九專線。民代不滿市府去年砸上億元推動數位孿生城市，卻未善用AI幫公務員減壓，應普查壓力來源對症下藥。

研考會表示，將與人事處合作進行公務同仁職場調查；第三代公文系統測試中，正式上線後可改善相關問題。

議員白喬茵質詢指出，從二○二○年至二○二四年資料分析，高雄公務員辭職人數五年增幅為百分之六九點一六，高過全國平均值百分之五七點一四，增幅快破七成。據新北市政府調查，公務員壓力來源以工作壓力占首位，原因不外乎公文量太多，反觀雲林與鴻海合作研發語言模型，下指令可擬公文初稿，嘉義也研發公文系統，花幾百萬元就替公務員節省很多時間，國外也有成功案例。

「高雄老是喊智慧城市，事實上一點也不智慧」議員許采蓁指高雄常辦大型活動，導致公務員不斷加班，另外很多人反映高雄公文系統非常難用，同樣內容常需不斷複製貼上，導致電腦容易當機。

研考會主委陳博洲表示，第三代公文系統已在十四個局處試辦，之後會擴大至其他局處運用，會努力讓同仁用手機也可以處理公文，不用綁在辦公桌前，另鼓勵公務員在不影響資安下用AI寫公文，市府跟鴻海合作語音辨識及線上處理等方案，利用科技幫同仁簡化流程及公文量。

議員湯詠瑜說，近年公職吸引力下降，網路投票認為制度僵化是主因，為留住人才，台北市政府讓家中有十二歲以下小孩的員工可提早一小時下班，不足時數可採居家辦公，人事處應該有具體的「留才診斷」，提供友善工作環境。

人事處長康人方回應，市府會預先盤點人力，若知道人員有升遷、外補或考試職缺會提早作業，另市府每個機關都有兩小時育兒彈性工時，一小時哺乳減免工時；家中如有十二歲以下幼兒，可申請居家辦公。