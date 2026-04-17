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金門民代提議 府會擬赴陸考察新四通現況
金門縣議會總質詢昨聚焦在兩岸政策發展，議員要縣府別「紙上談兵」，應主動出擊掌握情勢，建議府會二十七日組團到大陸實地走訪，獲議長洪允典裁示同意。兩岸互動呈現金門地方熱、中央冷態勢。
議員陳泱瑚說，國民黨主席鄭麗文赴陸交流後，陸方提出十項惠台措施，其中「新四通」的通水已完成，但通電、通氣無進展，「水都能通，電與氣為何不能？」他質疑中央政策態度保守，未正視離島需求。
另針對農漁產品輸陸，他指出，過去簽署ＥＣＦＡ時，未將金門黃魚與部分野生魚種納入，建議縣府應積極與漁業署協調，為漁民爭取權益。此外，廈門翔安機場即將啟用，外界關注飛安、噪音與空汙衝擊。陳泱瑚認為，金門不應被動等待陸方說明，建議縣府本月二十七日組團赴廈門實地考察翔安機場、新四通規畫，及金廈大橋進度，展現地方態度。
副縣長李文良回應，翔安機場與新四通攸關金門民生與經濟，地方政府與議會責無旁貸，將持續蒐集民意向中央反映，也須尊重中央政策考量。
陳泱瑚還說，金門人在廈門沿海購置房產數量可觀，兩地生活緊密，中央應正視並逐步開放。議長洪允典也要縣府展現魄力，裁示縣府與議會二十七日共同赴陸考察。
大陸持續推進金廈大橋建設，廈門段工程拚二○二六年底完成海上主體、二○二七年底全線完成；金門端目前僅預留遠期接線條件，中央政府重申尚無推動兩岸通橋政策，金門端目前荒草一片，兩端進度落差大。
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