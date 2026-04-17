聽新聞
0:00 / 0:00

金門民代提議 府會擬赴陸考察新四通現況

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
大陸持續推進金廈大橋建設，廈門段工程進度超前，從小三通船班上可看到工程場景。記者蔡家蓁／攝影
大陸持續推進金廈大橋建設，廈門段工程進度超前，從小三通船班上可看到工程場景。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會總質詢昨聚焦在兩岸政策發展，議員要縣府別「紙上談兵」，應主動出擊掌握情勢，建議府會二十七日組團到大陸實地走訪，獲議長洪允典裁示同意。兩岸互動呈現金門地方熱、中央冷態勢。

議員陳泱瑚說，國民黨主席鄭麗文赴陸交流後，陸方提出十項惠台措施，其中「新四通」的通水已完成，但通電、通氣無進展，「水都能通，電與氣為何不能？」他質疑中央政策態度保守，未正視離島需求。

另針對農漁產品輸陸，他指出，過去簽署ＥＣＦＡ時，未將金門黃魚與部分野生魚種納入，建議縣府應積極與漁業署協調，為漁民爭取權益。此外，廈門翔安機場即將啟用，外界關注飛安、噪音與空汙衝擊。陳泱瑚認為，金門不應被動等待陸方說明，建議縣府本月二十七日組團赴廈門實地考察翔安機場、新四通規畫，及金廈大橋進度，展現地方態度。

副縣長李文良回應，翔安機場與新四通攸關金門民生與經濟，地方政府與議會責無旁貸，將持續蒐集民意向中央反映，也須尊重中央政策考量。

陳泱瑚還說，金門人在廈門沿海購置房產數量可觀，兩地生活緊密，中央應正視並逐步開放。議長洪允典也要縣府展現魄力，裁示縣府與議會二十七日共同赴陸考察。

大陸持續推進金廈大橋建設，廈門段工程拚二○二六年底完成海上主體、二○二七年底全線完成；金門端目前僅預留遠期接線條件，中央政府重申尚無推動兩岸通橋政策，金門端目前荒草一片，兩端進度落差大。

兩岸 考察 國民黨

延伸閱讀

議員提赴陸考察新四通 金門縣府：適度反映民意

陸擬恢復上海、福建民眾來台自由行 陸委會：觀光小兩會先磋商

議會未排審總預算案 花蓮縣府函請內政部核定

梁文傑才說要評估兩岸客運直航 2小時後陸委會新聞稿：尚無迫切需要

相關新聞

高雄新增10里…里長選舉競爭激烈 左營兩參選人搶掛柯志恩同框照片

高雄市7月1日起將新增10個里，藍綠里長參選人競爭激烈。左營區高鐵里長參選人黃瑋樺與福華里長參選人卜憲威已在左營高鐵站旁張掛與國民黨高雄市長參選人柯志恩的合體看板，這也是全高雄首塊「市長與里長參選人聯合看板」，展現基層力挺的團結氣勢。

高市議員陳美雅父親、前市議員陳明吉辭世 享壽87歲

高雄市議會第四屆議員陳明吉，也是現任議員陳美雅的父親病故，享壽87歲，4月28日在高雄市立殯儀館舉辦告別式。陳美雅曾在父親節前夕分享，父親從政前是雕刻藝術家，佛光山大雄寶殿及大悲殿散布父親作品，她會從政也是受父親影響，期望自己像父親一樣做事，服務及影響更多人。

高雄公務員辭職 5年增幅近7成 民代籲改善工作壓力

近十年公務員報考率減逾五成，「鐵飯碗」吸引力下滑，高雄廣義公務員四萬七千人，近五年辭職人數高過全國平均值，基層公務員哀怨每天至少處理廿份公文、休假出國還要回一九九九專線。民代不滿市府去年砸上億元推動數位孿生城市，卻未善用AI幫公務員減壓，應普查壓力來源對症下藥。

高雄市原民會工作繁重 公務員人力少 增加約聘僱因應

高雄桃源、那瑪夏及茂林三個原住民行政區面積廣達一三七五平方公里，原住民事務委員會公務員人力少，服務區幅員廣，流動率近三年都居各局處前三名，議員認為縣市合併後人力多年未增加，高雄與新北市原民人口比例相當，面積是新北市四倍大，人力卻相對少。人事處說，已增加約聘僱人員，減輕壓力。

環保樹灑葬接受度高 民代提議高雄市民免費

近年各縣市相繼推廣環保樹葬，高雄有三處樹灑葬區，每件收費介於二千元到五千元間，外縣市民眾收費則為六倍，議員主張比照其他縣市推動市民免費政策，提升使用率；殯葬處回應，目前收費是依公立殯葬設施標準訂定，高雄近年使用量居六都第二，未來將視使用情形檢討是否調整收費。

金門民代提議 府會擬赴陸考察新四通現況

金門縣議會總質詢昨聚焦在兩岸政策發展，議員要縣府別「紙上談兵」，應主動出擊掌握情勢，建議府會二十七日組團到大陸實地走訪，獲議長洪允典裁示同意。兩岸互動呈現金門地方熱、中央冷態勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。