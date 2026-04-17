金門民代提議 府會擬赴陸考察新四通現況

高雄市議會第四屆議員陳明吉，也是現任議員陳美雅的父親病故，享壽87歲，4月28日在高雄市立殯儀館舉辦告別式。陳美雅曾在父親節前夕分享，父親從政前是雕刻藝術家，佛光山大雄寶殿及大悲殿散布父親作品，她會從政也是受父親影響，期望自己像父親一樣做事，服務及影響更多人。

2026-04-16 19:07