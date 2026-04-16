網購鮮魚片食用不適 澎湖衛生局查扣商品送檢

有民眾網購「鮮魚片」食用後出現過敏等不適，澎湖縣衛生局今天派員突擊檢查代售店家及澎湖代理商，並查扣商品送檢，

澎湖衛生局發現有民眾在網路購買「鮮魚片」特產食用後，發生嚴重海鮮過敏住院，依「環境檢查」前往代售店家及澎湖代理商突擊檢查，並查扣商品送檢，同時移請高雄市衛生局追溯上游工廠製作過程。

澎湖衛生局今天派員查核相關食品庫存狀況，發現業者將162包產品下架封存，現場採樣其中6包送檢，檢驗結果出爐後，將依食品安全衛生管理法衛生標準進行後續處置與管理，在調查釐清前暫不得販售。

澎湖衛生局提醒，包裝食品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類等10項及其製品，須在產品的容器或外包裝上顯著標示含有致過敏性內容物名稱的相關醒語資訊。有過敏體質的消費者應看清楚包裝標示，確保食用安心。

澎湖衛生局長陳淑娟表示，依據食品安全衛生管理法第28條規定，食品標示、宣傳不得有不實情形，違者依同法第45條處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰，業者應正確標示產地，切勿以身試法。