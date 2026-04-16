高雄新增10里…里長選舉競爭激烈 左營兩參選人搶掛柯志恩同框照片

高雄市7月1日起將新增10個里，藍綠里長參選人競爭激烈。左營區高鐵里長參選人黃瑋樺與福華里長參選人卜憲威已在左營高鐵站旁張掛與國民黨高雄市長參選人柯志恩的合體看板，這也是全高雄首塊「市長與里長參選人聯合看板」，展現基層力挺的團結氣勢。

高雄市啟動大小里里鄰編組調整，全市將從890里增為893里，全國最大里左營區福山里拆分成福山里、福榮里、福愛里、福華里，第二大里鼓山區龍水里調整成北美術館里、南美術館里，第三大里左營區菜公里調整成菜公里、菜福里、高鐵里。

民進黨共計165人登記參選里長，新設里競爭激烈，有兩人登記參選左營區高鐵里。國民黨部分，左營區高鐵里長參選人黃瑋樺與福華里長參選人卜憲威聯合競選，選在高鐵站旁文府路上張掛與立委柯志恩的合體看板。

黃瑋樺是立委陳菁徽的辦公室執行長，曾於柯志恩競選團隊擔任助理。她說，高鐵里與福華里皆是左營區新劃分出來的里別，她與卜憲威皆是國民黨青年世代與幕僚，此次從幕後走向幕前，要用過去累積的豐富經驗和年輕創新思維來服務鄉親。

卜憲威是現任左營區青工會會長，出生於左營自治眷村，在單親、低收的環境中長大。他表示，自己雖然沒有豐厚的資源，但擁有不認輸的骨氣與勤快服務的手，因深受柯志恩專業理性及對高雄不離不棄的深耕精神感動，毅然決定站出來並肩作戰，未來將貫徹「市長拚建設，里長守家園；市長拚福利，里長送溫暖」的理念，秉持路平、燈亮、水溝通的精神，積極投入關懷弱勢及長輩的服務工作。