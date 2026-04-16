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高市議員陳美雅父親、前市議員陳明吉辭世 享壽87歲

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前議員陳明吉14 日去世，4月28日在高雄市立殯儀館舉辦告別式。圖／取自議員陳美雅臉書
高雄市前議員陳明吉14 日去世，4月28日在高雄市立殯儀館舉辦告別式。圖／取自議員陳美雅臉書

高雄市議會第四屆議員陳明吉，也是現任議員陳美雅的父親病故，享壽87歲，4月28日在高雄市立殯儀館舉辦告別式。陳美雅曾在父親節前夕分享，父親從政前是雕刻藝術家佛光山大雄寶殿及大悲殿散布父親作品，她會從政也是受父親影響，期望自己像父親一樣做事，服務及影響更多人。

高雄市議會多位議員都是政二代，議員陳美雅的父親曾擔任高雄縣市合併前的高市議會第四屆議員，後來她接棒參選，延續父親服務精神。

陳美雅說，她的父親本來是雕刻師，年少時跟隨佛光山開山宗長星雲大師開墾荒山，今日大雄寶殿、大悲殿等地所見佛像或浮雕都是父親所領隊製作，「他的作品不只是安慰了台灣，也感動了其他國家的人」。

陳美雅回憶，她出生時剛好父親在佛光山工作，因為工程相當浩大，一家人在山上居住多年，跟著吃素的簡樸生活，童年都在佛光山度過，所以有特別的親近感。

陳美雅說，當年星雲大師鼓勵父親從政，而她又受父親影響繼續這條路，她以自己的工作為榮，向來兢兢業業不敢踰矩，也期望自己像父親一樣做對做好，從腳下這塊地出發，去影響更多的人。

家人發出訃聞，陳明吉4月14日壽終正寢，享壽87歲，4月28日將在高雄市立殯儀館景德廳舉辦告別式，上午9時公祭。

陳明吉曾任高雄縣市合併前的第四屆議員，在民國83年至87年擔任市議員。圖／取自高雄市議會網站
陳明吉曾任高雄縣市合併前的第四屆議員，在民國83年至87年擔任市議員。圖／取自高雄市議會網站

藝術家 高市 佛光山

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