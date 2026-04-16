福澳港大升級！馬祖新增3泊位、旅運大樓行李輸送帶啟用

連江縣政府今天於南竿福澳港舉行「F1、F3浮動碼頭暨旅運大樓行李輸送帶」啟用典禮，多項關鍵港埠設施同步上線，象徵馬祖海運門戶功能全面升級，朝國際觀光島嶼再邁一步。

本次啟用典禮由交通部航港局副局長劉志鴻、連江縣長王忠銘、連江縣議長張永江、馬祖防衛指揮部政戰主任張博彥、馬祖國家風景區管理處長洪志光、南竿鄉長林志東、南竿鄉民代表會主席林紹馨等人共同出席，並邀集施工單位東丕營造股份有限公司、設計監造單位台灣世曦工程顧問股份有限公司及專案管理單位中興工程顧問股份有限公司團隊共襄盛舉。

王忠銘指出，福澳港是馬祖最重要的海運樞紐，肩負四鄉五島及兩岸交通重任，此次浮動碼頭與旅運設施啟用，不只是硬體建設成果，更是服務品質提升的重要里程碑。

其中，F1、F3浮動碼頭工程自111年2月動工，歷經疫情衝擊、原物料上漲與海象不穩等挑戰，最終於114年6月完工。啟用後新增3席500噸級客船泊位，可有效提升船舶調度彈性與靠泊效率，強化港區整體運能。

配套完成的旅運大樓行李輸送帶系統，則於114年9月建置完成，串聯碼頭與旅客服務動線，改善過去行李提領耗時與人潮壅塞問題。新系統上線後，除可縮短旅客等候時間，也減輕長者與攜帶大件行李旅客的負擔，提升整體通行舒適度。

王忠銘並感謝中央航港局與工程團隊的支持與投入，強調在多重不利條件下仍如期完工，展現工程專業與效率，也讓馬祖港埠設施朝國際水準邁進。

縣府表示，未來將持續推動海運基礎建設優化，強化港埠服務功能與競爭力，帶動觀光與區域發展，打造更便捷且具品質的離島交通環境。

連江縣政府今天舉行「F1、F3浮動碼頭暨旅運大樓行李輸送帶」啟用典禮，多項關鍵港埠設施同步上線，象徵馬祖海運門戶功能全面升級，朝國際觀光島嶼再邁一步。圖／連江縣政府提供

連江縣政府舉行「F1、F3浮動碼頭暨旅運大樓行李輸送帶」啟用典禮，配套完成的旅運大樓行李輸送帶系統，新系統上線後，除可縮短旅客等候時間，也減輕長者與攜帶大件行李旅客的負擔，提升整體通行舒適度。圖／連江縣政府提供