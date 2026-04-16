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澎湖8旬婦摔傷骨折 海巡協助送醫

中央社／ 澎湖縣16日電

澎湖七美86歲吳姓婦人今天意外摔傷造成左髖關節骨折，空中轉診未通過，改由澎湖海巡艇前往救援，順利將婦人送往馬公，交由消防護送三總澎湖分院就醫。

海巡署金馬澎分署第13巡防區下午1時10分接獲七美鄉衛生所通報，86歲吳姓婦人意外摔傷造成左髖關節骨折，七美鄉衛生所通報空中後送，然而申請空中轉診未通過，巡防區立即通報澎湖海巡隊派遣線上巡防艇，直接前往七美救援，並通報第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處。

澎湖海巡艇於下午2時許抵達七美南滬漁港，順利將病患接駁上艇，並於3時30分抵達馬公港，交由消防局救護車送往三總澎湖分院就醫。

金馬澎分署表示，海巡人員全天候執勤，非常重視離島居民的生命安全、醫療權益，在第一時間獲報立即前往應處；民眾如有需要協助情事，可撥打海巡署服務專線「118」，或是透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員協助。

骨折 馬公 海巡署

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