金門古墓遭盜掘 陳福海：古蹟出入道路應監控

金門縣定古蹟陳顯墓日前遭破壞，警方今天宣布破案並表示，嫌犯場勘金門古墓群發現該墓位處偏僻才下手。金門縣長陳福海說，已指示在古蹟周邊出入重要道路設置必要監視器。

金門縣定古蹟陳顯墓6日被發現疑似遭破壞，金門縣警察局刑事警察大隊與金湖分局組成專案小組偵辦，鎖定台籍李姓男子涉有重嫌，專案小組15日會同彰化縣警察局溪湖分局偵查隊拘捕李男到案，並在其住處發現探針、洛陽鏟及金門古墓相關研究書籍等物證。

金湖分局今天宣布破案，分局長黃智銘接受媒體聯訪表示，針對陳顯墓遭盜掘案，警方擴大調閱該墓周邊數個月期間監視器，從現場遺留作案工具、車輛等逐步比對到嫌犯；李男於2月間至金門犯案，陳顯墓僅墓龜部分被破壞，墓裡沒有其他物品受損。

媒體詢問李男是否為盜墓而來，黃智銘回覆「是」，搜索李男住處發現物證，李男對其犯罪行為沒有辯解。至於是否僅陳顯墓遭下手，黃智銘表示，李男有針對金門古墓群場勘，因發現陳顯墓地處偏僻，所以選定下手，而李男是否有其他盜墓經驗仍在查證中。

金門縣長陳福海聽聞破案消息後赴金湖分局致贈加菜金，他接受媒體聯訪指出，感謝金門地檢署檢察長趙燕利、警察局長黃壬聰、刑大與金湖分局在第一時間破案，也為警政士氣打強心針。

陳福海表示，發現古墓被破壞後就指示文化局、警察局等相關單位在古蹟、古墓周邊出入重要道路設置必要監視器，文化局也應定時整理、維管，讓類似案件不再發生。