快訊

辦案過程曲折！金門首起盜墓案有內幕 新手賊鎖定陳顯墓一無所獲被逮

115會考倒數一個月！把握最後衝刺 考場時程、規定、備考要點一次看

戰火未平…俄軍大規模夜襲釀14死 烏克蘭擊落31枚飛彈、636架無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄國際音響大展圓山飯店登場 展現台灣音響產業實力

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2026年「高雄國際Hi-End音響大展」今天在高雄圓山飯店登場，吸引許多音響發燒友前往。記者劉學聖／攝影
2026年「高雄國際Hi-End音響大展」今天在高雄圓山飯店登場，吸引許多音響發燒友前往。記者劉學聖／攝影

2026年「高雄國際Hi-End音響大展」今天在高雄圓山飯店登場，主辦單位包下整棟飯店，將97間客房改造為獨立展房，打造沉浸式視聽空間，讓參觀者能在接近居家環境中體驗頂級音響效果，許多台灣廠商也展出最新產品，不只是南台灣規模最大的音響盛會，更成為展現台灣音響產業實力的重要舞台。

主辦單位表示，這項展覽共集結233個國際品牌參展，涵蓋歐美日高端設備與多元音響應用，包括兩聲道系統、家庭劇院、串流音樂、黑膠與耳機等完整產業鏈。值得關注的是，今年展場不僅呈現國際頂級設備，也凸顯台灣品牌的技術實力與設計能量。在多個展房中，台灣音響廠商以精密工藝、聲學調校與創新設計，與國際大廠同場競技，吸引不少音響發燒友駐足體驗，例如在屏東潮州設廠的華克音響，就展出多款自行設計的真空管擴大機，強調高性價比與純正音色表現，吸引不少發燒友關注。其產品主打手工製作與穩定耐用，結合經典真空管音色的溫潤特性，在高端音響市場中走出一條兼具品質與親民價格的路線。

本屆展覽從規模、內容到技術呈現，都展現出台灣在音響產業鏈上的完整實力與競爭力，也讓「MIT聲音美學」逐步走向國際舞台，不僅帶動南台灣音響市場熱度，也進一步提升台灣在全球Hi-End音響領域的能見度。

2026年「高雄國際Hi-End音響大展」今天在高雄圓山飯店登場，吸引許多音響發燒友前往。記者劉學聖／攝影
2026年「高雄國際Hi-End音響大展」今天在高雄圓山飯店登場，吸引許多音響發燒友前往。記者劉學聖／攝影

來自屏東潮州的華克音響，展出多款自行設計的真空管擴大機，強調高性價比與純正音色表現，在高端音響市場中走出一條兼具品質與親民價格的路線。記者劉學聖／攝影
來自屏東潮州的華克音響，展出多款自行設計的真空管擴大機，強調高性價比與純正音色表現，在高端音響市場中走出一條兼具品質與親民價格的路線。記者劉學聖／攝影

來自屏東潮州的華克音響，展出多款自行設計的真空管擴大機，強調高性價比與純正音色表現，在高端音響市場中走出一條兼具品質與親民價格的路線。記者劉學聖／攝影
來自屏東潮州的華克音響，展出多款自行設計的真空管擴大機，強調高性價比與純正音色表現，在高端音響市場中走出一條兼具品質與親民價格的路線。記者劉學聖／攝影

2026年「高雄國際Hi-End音響大展」今天在高雄圓山飯店登場，吸引許多音響發燒友前往。記者劉學聖／攝影
2026年「高雄國際Hi-End音響大展」今天在高雄圓山飯店登場，吸引許多音響發燒友前往。記者劉學聖／攝影

圓山飯店 高雄

延伸閱讀

高雄圓山音響大展登場 97間客房打造視聽體驗

2026亞洲同志運動會暨LGBT+運動文化節 4月底燃爆高雄

NSO演繹巴爾托克名曲 荷蘭雙鋼琴名家兄弟檔助陣

赴菲舉辦教育展 中興大學偕15校展現高教實力

相關新聞

高市議員陳美雅父親、前市議員陳明吉辭世 享壽87歲

高雄市議會第四屆議員陳明吉，也是現任議員陳美雅的父親病故，享壽87歲，4月28日在高雄市立殯儀館舉辦告別式。陳美雅曾在父親節前夕分享，父親從政前是雕刻藝術家，佛光山大雄寶殿及大悲殿散布父親作品，她會從政也是受父親影響，期望自己像父親一樣做事，服務及影響更多人。

福澳港大升級！馬祖新增3泊位、旅運大樓行李輸送帶啟用

連江縣政府今天於南竿福澳港舉行「F1、F3浮動碼頭暨旅運大樓行李輸送帶」啟用典禮，多項關鍵港埠設施同步上線，象徵馬祖海運門戶功能全面升級，朝國際觀光島嶼再邁一步。

金門擬組團赴廈門走訪翔安機場與新四通 兩岸敏感議題再掀波瀾

金門縣議會總質詢聚焦兩岸政策發展，縣議員陳泱瑚今天在總質詢指出，大陸國台辦於「鄭習會」後提出「惠台十項措施」，其中涉及金門的「新四通」議題，包括通橋、通電、通氣與已實施的通水，以及廈門翔安機場啟用後航線重疊、農漁產品輸入等問題，均對金門未來發展影響深遠，縣府不應「紙上談兵」，應主動出擊掌握情勢，要求府會27日組團到大陸實地走訪。

2026亞洲同志運動會暨LGBT+運動文化節 4月底燃爆高雄

2026高雄亞洲同志運動會暨LGBT+運動文化節將於4月30日登場，逾15國、2200名選手齊聚高雄，一連五天以「運動＋文化＋粉紅經濟」三軸並進，打造南台灣「彩虹盛典」。

高雄大林蒲遷村作業又追加40億 總經費達840億元

高雄大林蒲遷村整體經費從589億元增加至800億元，居民最快明年可在安置地蓋新家。市長陳其邁日前透露，近日遷村預算又增加40億元。經濟部長龔明鑫今天在立法院證實此事，並允諾中央將全力支持大林蒲遷村購買台糖土地所需的40億元經費。立委賴瑞隆盼如期推展，明年正式啟動遷村。

高雄市環保樹葬費用高「未提供市民免費」 民代要求檢討收費標準

近年環保觀念盛行，各縣市推廣環保樹葬，高雄市目前有3處樹灑葬區，每件分別收費2千至5千元，且外縣市民眾收費為6倍，反觀六都幾乎已推行市民免費政策，民代要求高雄比照辦理，提升民眾使用環保樹葬比例；殯葬處回應，目前收費標準是依照公立殯葬設施收費標準，高雄市樹灑葬件數近年位居六都第二，民眾使用度仍高，會持續檢討收費標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。