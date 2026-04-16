高雄國際音響大展圓山飯店登場 展現台灣音響產業實力

2026年「高雄國際Hi-End音響大展」今天在高雄圓山飯店登場，主辦單位包下整棟飯店，將97間客房改造為獨立展房，打造沉浸式視聽空間，讓參觀者能在接近居家環境中體驗頂級音響效果，許多台灣廠商也展出最新產品，不只是南台灣規模最大的音響盛會，更成為展現台灣音響產業實力的重要舞台。

主辦單位表示，這項展覽共集結233個國際品牌參展，涵蓋歐美日高端設備與多元音響應用，包括兩聲道系統、家庭劇院、串流音樂、黑膠與耳機等完整產業鏈。值得關注的是，今年展場不僅呈現國際頂級設備，也凸顯台灣品牌的技術實力與設計能量。在多個展房中，台灣音響廠商以精密工藝、聲學調校與創新設計，與國際大廠同場競技，吸引不少音響發燒友駐足體驗，例如在屏東潮州設廠的華克音響，就展出多款自行設計的真空管擴大機，強調高性價比與純正音色表現，吸引不少發燒友關注。其產品主打手工製作與穩定耐用，結合經典真空管音色的溫潤特性，在高端音響市場中走出一條兼具品質與親民價格的路線。

本屆展覽從規模、內容到技術呈現，都展現出台灣在音響產業鏈上的完整實力與競爭力，也讓「MIT聲音美學」逐步走向國際舞台，不僅帶動南台灣音響市場熱度，也進一步提升台灣在全球Hi-End音響領域的能見度。

2026年「高雄國際Hi-End音響大展」今天在高雄圓山飯店登場，吸引許多音響發燒友前往。記者劉學聖／攝影

來自屏東潮州的華克音響，展出多款自行設計的真空管擴大機，強調高性價比與純正音色表現，在高端音響市場中走出一條兼具品質與親民價格的路線。記者劉學聖／攝影

來自屏東潮州的華克音響，展出多款自行設計的真空管擴大機，強調高性價比與純正音色表現，在高端音響市場中走出一條兼具品質與親民價格的路線。記者劉學聖／攝影