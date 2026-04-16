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高雄圓山音響大展登場 97間客房打造視聽體驗

中央社／ 高雄16日電

一年一度南台灣最大音響展「高雄圓山HI-END音響大展」今天登場，主辦單位包下整棟圓山飯店，將97間客房設置為獨立展房，打造頂級寬敞視聽空間，共有233個國際品牌參展。

音響大展今天起一連4天在高雄圓山登場，主辦單位高雄市電器商業同業公會表示，為確保最佳參觀品質，所有展房都由專業音響廠商打造而成，展出歐、美、日進口音響品牌，涵蓋串流音樂、兩聲道系統、家庭劇院、線材、音響周邊、耳機、黑膠CD和投影機等。其中，台灣品牌更吸引不少人探訪。

高雄音響大展連年吸引大批人潮參觀，開展首日，高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米等地方首長觀展。周春米說，音響設備是現在不少家庭必備的視聽設備，她先生也是「發燒友」，今天她特地來觀展體驗高級音響設備。陳其邁下午也低調現身會場。

高雄市觀光局長高閔琳致詞時表示，自己連續多年參與高雄音響展，現在大家更重視居家休閒與家庭劇院，影音視覺的整體搭配、器材本身的工藝美學，都已提升到能與豪宅設計、居家風格完美融合的藝術層次。音響產業不僅是音樂產業的延伸，更是市民追求生活美學的重要體現。

高雄市電器商業同業公會理事長林清源表示，展覽期間規劃6場音樂與音響主題講座，邀請爵士樂電台主持人蘇重、金革唱片音樂總監林伯杰、奇美博物館提琴顧問鍾岱廷、廣播主持人賴偉峯、音響論壇總編輯劉漢盛，以及音響雜誌總編輯郭漢丞等人擔任講師。

主辦單位表示，購票觀展者即贈「大會紀念CD」，曲風廣泛，由38度C唱片統籌製作。此外，活動與KKBOX攜手提供限量KKBOX無損音樂免費試聽30天序號，讓民眾體驗高品質串流音樂的魅力。

圓山飯店 高雄 高雄市

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