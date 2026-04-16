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金門擬組團赴廈門走訪翔安機場與新四通 兩岸敏感議題再掀波瀾

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
縣議員陳泱瑚今天在總質詢指出，大陸國台辦於「鄭習會」後提出「惠台十項措施」，其中涉及金門的「新四通」議題，及廈門翔安機場啟用後航線重疊等問題，對金門未來發展影響深遠，就教副縣長李文良縣府的態度。記者蔡家蓁／攝影
縣議員陳泱瑚今天在總質詢指出，大陸國台辦於「鄭習會」後提出「惠台十項措施」，其中涉及金門的「新四通」議題，及廈門翔安機場啟用後航線重疊等問題，對金門未來發展影響深遠，就教副縣長李文良縣府的態度。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會總質詢聚焦兩岸政策發展，縣議員陳泱瑚今天在總質詢指出，大陸國台辦於「鄭習會」後提出「惠台十項措施」，其中涉及金門的「新四通」議題，包括通橋、通電、通氣與已實施的通水，以及廈門翔安機場啟用後航線重疊、農漁產品輸入等問題，均對金門未來發展影響深遠，縣府不應「紙上談兵」，應主動出擊掌握情勢，要求府會27日組團到大陸實地走訪。

陳泱瑚表示，「新四通」中的通水已完成，但通電、通氣仍無進展，「水都能通，電與氣為何不能？」他質疑中央政策態度保守，未正視離島實際需求。另針對農漁產品輸陸，他指出，過去簽署ECFA時，未將金門黃魚與部分野生魚種納入，建議縣府產發處應積極與漁業署協調，為地方漁民爭取權益。

此外，廈門翔安機場即將啟用，外界關注飛安、噪音與空污衝擊。陳泱瑚認為，地方不應被動等待中央說明，建議縣府於本月27日組團赴廈門實地考察翔安機場及「新四通」規劃，還是金廈大橋的規劃，並邀請議會議員共同參與，「展現地方態度，向中央爭取」。

副縣長李文良回應指出，翔安機場與新四通確實攸關金門民生與經濟，地方政府與議會責無旁貸，將持續蒐集民意並向中央反映，同時也須尊重中央整體政策考量，他強調，類似通水政策也歷經長期溝通與醞釀，才在適當時機推動成功。

對此，陳泱瑚直言，「不是適度反應，而是要有態度」，並指縣府與中央溝通在離島建設條例修法上受阻，應以具體數據與民意爭取支持。他也提到，目前金門鄉親在廈門沿海購置房產數量可觀，兩地生活早已密不可分，政策攸關民眾財產與安全，中央應正視並逐步開放。

李文良會後受訪也指出，凡對金門發展有利的措施，地方都持開放態度，但涉及兩岸事務仍屬中央權責，地方政府「無法置喙」，僅能透過適當場合與機會，將民意、縣府立場及議會關切反映給兩岸政府。針對議員建議組團赴廈門實地考察翔安機場與新四通規劃，李文良表示，此舉有助了解對岸對相關問題的態度，「我覺得這是很好的第一步」。他指出，後續將依程序向大陸委員會及移民署提出申請，若獲同意，將儘速推動交流與考察。

議長洪允典表示，要求縣府展現魄力，針對航道權益與民眾財產安全積極爭取，並裁示由縣府與議會於27日共同赴大陸走訪考察，盼為民眾提出具體交代。李文良則回應，相關程序將積極辦理。

縣議員陳泱瑚今天在總質詢指出，大陸國台辦於「鄭習會」後提出「惠台十項措施」，其中涉及金門的「新四通」議題，以及廈門翔安機場啟用後航線重疊等問題，均對金門未來發展影響深遠，要求府會27日組團到大陸實地走訪。記者蔡家蓁／攝影
縣議員陳泱瑚今天在總質詢指出，大陸國台辦於「鄭習會」後提出「惠台十項措施」，其中涉及金門的「新四通」議題，以及廈門翔安機場啟用後航線重疊等問題，均對金門未來發展影響深遠，要求府會27日組團到大陸實地走訪。記者蔡家蓁／攝影

中國大陸持續推進金廈大橋建設，廈門段工程進度明顯超前，從小三通船班上拍照，就可以看到工程進行的狀況。記者蔡家蓁／攝影
中國大陸持續推進金廈大橋建設，廈門段工程進度明顯超前，從小三通船班上拍照，就可以看到工程進行的狀況。記者蔡家蓁／攝影

大陸 兩岸 金廈大橋

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