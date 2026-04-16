2026亞洲同志運動會暨LGBT+運動文化節 4月底燃爆高雄

2026高雄亞洲同志運動會暨LGBT+運動文化節將於4月30日登場，逾15國、2200名選手齊聚高雄，一連五天以「運動＋文化＋粉紅經濟」三軸並進，打造南台灣「彩虹盛典」。

主辦單位台灣同志運動發展協會今天在高雄浪際 WAVESTELLAR宣布活動啟動，現場邀到男團VERA開場，網紅范成章揭開夜間活動序幕，活動將有國際DJ與Drag Queen接力登台，電音天后謝金燕壓軸演出。

台灣同志權利運動家祁家威表示，高雄具備開放、多元與國際港灣城市特質，近年在大型活動與觀光表現亮眼，期盼透過本次盛會提升城市國際能見度，打造亞洲多元共融指標城市。

本屆賽事是亞洲同志運動會第25屆，過去曾三度在台灣舉辦，今年首度移師高雄。不僅是體育競技，更結合文化展演與人權倡議，透過運動賽事促進跨國交流，展現台灣在性別平權上的成果與能量。

協會表示，這次預計吸引超過15個國家參與，外籍選手約1200人，競賽項目涵蓋籃球、排球、沙灘排球、羽球、桌球、網球、游泳等14項，只要不反同、不分年齡皆可報名。

今年也首度整合「LGBT+運動文化節」，內容橫跨藝文展演、城市觀光、市集及國際論壇。其中「夜之王國」夜間活動串聯國際DJ、表演者與藝人，打造亞洲指標性多元文化品牌。活動特別規畫粉紅經濟論壇，由藝人eLynn陳箴引言，邀網紅黃小愛與醫師程威銘等人對談，探討創作自由與多元文化發展。

2026高雄亞洲同志運動會暨LGBT+運動文化節將於4月30日登場，今天活動發布現場獲贈的鮮花，也為這場「彩虹盛典」助陣 。記者王昭月／攝影

主辦單位台灣同志運動發展協會今天在高雄浪際 WAVESTELLAR宣布活動啟動，現場邀到男團VERA開場。記者王昭月／攝影