高雄大林蒲遷村作業又追加40億 總經費達840億元

高雄大林蒲遷村整體經費從589億元增加至800億元，居民最快明年可在安置地蓋新家。市長陳其邁日前透露，近日遷村預算又增加40億元。經濟部長龔明鑫今天在立法院證實此事，並允諾中央將全力支持大林蒲遷村購買台糖土地所需的40億元經費。立委賴瑞隆盼如期推展，明年正式啟動遷村。

大林蒲遷村正進行土地價購程序，立法院經濟委員會今日進行質詢，立委賴瑞隆針對大林蒲搬遷安置需向台糖增購用地，額外增加40億元一事詢問經濟部長龔明鑫。

賴瑞隆指出，為落實「一坪換一坪」及完善公共設施，安置區土地的需求至關重要，經濟部必須確保增購土地經費到位。龔明鑫回應，中央將全力支持大林蒲遷村增購台糖土地所需之額外40億元經費，確保安置計畫順利推進。

賴瑞隆表示，大林蒲遷村今年上半年要落實遷村選區的登記與協議價購作業，年底完成環評，明年正式啟動遷村。他會持續要求經濟部與高雄市政府縮短各項行政審查程序，確保安置計畫書各項細節精準執行。

賴瑞隆強調，大林蒲居民為國家工業發展承擔數十年環境外部成本，遷村不僅落實環境正義，更是改善居民基本生活權利的關鍵工程。他強調，身為在地立委，應以專業且嚴謹的態度監督政府，除了經費的爭取外，更要確保每一項補償配套依序落實。