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高雄市環保樹葬費用高「未提供市民免費」 民代要求檢討收費標準

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市目前有3處樹灑葬區，每件分別收費2千至5千元，且外縣市民眾收費為6倍，反觀六都幾乎已推行市民免費政策，民代要求高雄比照辦理，提升民眾使用環保樹葬比例。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市目前有3處樹灑葬區，每件分別收費2千至5千元，且外縣市民眾收費為6倍，反觀六都幾乎已推行市民免費政策，民代要求高雄比照辦理，提升民眾使用環保樹葬比例。圖／翻攝自高雄市議會直播

近年環保觀念盛行，各縣市推廣環保樹葬高雄市目前有3處樹灑葬區，每件分別收費2千至5千元，且外縣市民眾收費為6倍，反觀六都幾乎已推行市民免費政策，民代要求高雄比照辦理，提升民眾使用環保樹葬比例；殯葬處回應，目前收費標準是依照公立殯葬設施收費標準，高雄市樹灑葬件數近年位居六都第二，民眾使用度仍高，會持續檢討收費標準。

全台在2001年起推動環保樹灑葬，高雄市目前在旗山、燕巢、杉林區各設置一處樹葬區，提供共有4480個穴位，包括旗山生命園區1680個穴位、燕巢深水璞園1200個穴位、杉林生命紀念園區1600個穴位；殯葬處統計，自 2010年至2025年底，樹葬受理申請件數1萬7737件，灑葬受理件數 5788件，共計2萬3525件。

但比較六都樹葬收費情形，台北、新北、桃園、台中均針對該市市民提供免費樹葬，台南每件則收費3千元，高雄在燕巢深水璞園、旗山生命園區、杉林生命紀念園區分別收費5千元、4千元、2千元，並未提供市民免費；此外，台北、新北、台中市更針對「外縣市民眾」提供免費樹灑葬，而高雄針對設籍外縣市者，則是按市民收費標準「6倍收費」。

高雄市議員李雅芬表示，6都中有4都提供市民免費樹葬，另有3都甚至對外縣市民也提供免費樹葬，高雄市卻是按市民收費標準6倍收費，費用高昂對大眾是一項負擔；樹灑葬依法在埋葬滿一年後即會進行翻土作業，以便活化土壤、永續利用，為鼓勵民眾多使用樹灑葬，市府應提供市民免費服務。

殯葬管理處長黃中中表示，高雄市在2014年至2018年為樹葬免費推廣期，2019年就依照高雄市公立殯葬設施收費標準，樹葬每罐使用費一萬元、灑葬每罐使用費五千元，外縣市者，按市民收費標準6倍計收規費，但當年樹灑葬因此數量減少，市府為此調整費用，「雖然高雄為六都最高費用，但近年樹灑葬數量僅次於台北，為六都第二，民眾接受度仍高」。

黃中中表示，市府持續推動環保殯葬政策、擴充樹灑葬區，民眾大多認同樹灑葬區環境良好，即便高雄公私塔櫃位充足，民眾使用樹灑葬樹量仍不斷提升，樹葬區規費收入是用以提升園區環境品質，後續將視使用情形，評估是否調整收費標準。

高雄市目前有3處樹灑葬區，每件分別收費2千至5千元，且外縣市民眾收費為6倍，反觀六都幾乎已推行市民免費政策，民代要求高雄比照辦理，提升民眾使用環保樹葬比例。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市目前有3處樹灑葬區，每件分別收費2千至5千元，且外縣市民眾收費為6倍，反觀六都幾乎已推行市民免費政策，民代要求高雄比照辦理，提升民眾使用環保樹葬比例。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄 高雄市 樹葬

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